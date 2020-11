¿Es legal la 'dashcam' que llevas en el coche? Pues la cosa no está clara

En los últimos años han proliferado unos gadgets que se conocen como dashcams y que se instalan tanto en la parte frontal como en la trasera de nuestros coches con el objetivo de grabar toda nuestra actividad mientras circulamos por calles y carreteras. Algo que podríamos pensar que no afecta a nadie y que es perfectamente legal pero que cuenta con un vacío legislativo que se va llenando a golpe de sentencias y expedientes sancionadores que imponen algunas agencias públicas, como es el caso de la AEPD.

El caso es que mirando estrictamente la ley, no existe ningún articulado que indique que no pueden instalarse aunque otra cosa muy distinta es el uso que vayamos a hacer de todo ese material que almacenamos. Si eres de los que lleva una de estas cámaras instaladas en su coche debes saber que cualquier fotografía o vídeo que captures de la vía pública no puede ser distribuido de ninguna forma y solo podrá ser utilizado de forma privada, en aplicación de las normas establecidas a través de la famosa ley de protección de datos (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales).

Unsplash

Otra cosa muy distinta es que esa misma dashcam la utilicemos para monitorizar el interior del coche, en cuyo caso sí que podríamos hacerlo sin ningún problema ya que su área de influencia solo afectaría a nuestro ámbito privado y no al público, donde no es posible obtener imágenes que supongan una identificación clara e inequívoca de terceros sin su expreso consentimiento. Existe una excepción a este último caso y es, claro está, que esas personas estén intentando violentar nuestra propiedad accediendo al vehículo por la fuerza y esa cámara interior los grabe.

¿Por qué hay dudas de su legalidad?

Tal y como informa hoy El País, una resolución reciente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado al propietario de un coche con 1.500 euros por instalar en la bandeja trasera de su vehículo una Xiaomi My Home Security que miraba hacia el exterior, es decir, hacia la vía pública. Una pareja de guardias civiles la detectó de forma casual mientras el dueño intentaba aparcar, por lo que abrieron diligencias que ahora se han traducido en un expediente sancionador.

Con esta decisión de la AEPD queda claro que todavía queda mucho por legislar y que, sin duda, las dashcam que graban el tráfico no cuentan con todas las bendiciones legales como para llevarlas actualmente instaladas sin esperar consecuencias en el caso de que la Guardia Civil, por ejemplo, descubra que llevamos una. Así que, ¿qué vais a hacer con esa dashcam que ya tenéis en el coche?