Google cambia las reglas: ¿qué archivos de Drive ocupan espacio y cuáles no?

Aunque esta mañana os traíamos el primer aperitivo de los cambios que prepara Google alrededor de su almacenamiento en la nube, ahora toca mirar a todo lo demás, a esos documentos que creamos a diario, o a las hojas de cálculo, presentaciones, emails, archivos adjuntos, etc. Los de Mountain View han redefinido las condiciones de su servicio y debemos tenerlas muy en cuenta si no queremos que esos 15GB que ya disfrutamos gratis se nos queden pequeños desde el primer día.

Como ya os comentamos en la información de Google Fotos, todos estos cambios no entrarán en vigor hasta el mes de junio de 2021, por lo que todo lo que ya tengáis subido, más lo que os queda hasta esa fecha, se regirán por las condiciones actuales, es decir, que no van a ocupar espacio ni a borrarse a pesar de que continuéis subiendo como hasta hoy mismo. Ahora bien, ¿qué archivos van a ocupar espacio, y cuáles no, a partir del año que viene?

¿Qué se considera espacio de almacenamiento y qué no?

Google ha publicado una completa guía para todos sus usuarios en los que explica cómo queda el nuevo panorama del almacenamiento en la nube de los de Mountain View. Y para situarnos, nada mejor que saber qué consideran espacio de almacenamiento y qué no. Apuntad, porque estos son todos los supuestos:

La mayoría de los archivos de "Mi unidad" , como los archivos PDF, las imágenes y los vídeos

, como los archivos PDF, las imágenes y los vídeos Los elementos de la Papelera

Gmail: mensajes y archivos adjuntos , incluidos los elementos de las carpetas SPAM y Papelera

, incluidos los elementos de las carpetas SPAM y Papelera Cualquier foto o vídeo guardado en "Calidad original"

guardado en "Calidad original" Todas las fotos y vídeos que se suban en "Alta calidad" a partir del 1 de junio del año que viene

Ni qué decir tiene que en el caso de que superemos esos 15GB, o no iniciemos sesión en la cuenta durante dos años, "se eliminarán las fotos guardadas en 'Alta calidad'". Esto no será aplicable a todo lo que tengamos almacenado antes de esa fecha, pero sí para todo lo que volvamos a subir a partir de ese instante. Del mismo modo, "los archivos de Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones de Google empezarán a ocupar espacio el 1 de junio del 2021. Los archivos antiguos que hayas editado antes de esa fecha no ocuparán espacio de almacenamiento".

Google ofrece planes de almacenamiento de pago.

Tened en cuenta que existe una excepción a lo anterior, y son todos esos archivos de Google Drive en los que participamos y que otro usuario ha compartido con nosotros: "archivos de Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones y Formularios de Google, así como de Google Sites, y otros archivos en "Compartido conmigo" [...] solo ocupan espacio en la unidad de Google Drive del propietario".