Vuelven los mensajes que bloquean WhatsApp: atentos a la nueva amenaza

La amenazas en WhatsApp no solo llegan por el interés de los piratas por robarnos la cuenta y cotillear a ver qué es lo que allí guardamos (por si hay algo de valor), sino que va más allá y en ocasiones esos intentos de ataque no parecen tener un objetivo claro, más allá del de crear el mayor daño posible, o impedirnos el acceso a la app dejándola colgada, congelada.

A este último tipo de amenazas corresponden esos mensajes de texto gigantes con cadenas de caracteres especiales que, al abrirlos, bloquean la aplicación, en un problema que a día de hoy sigue vigente. Ahora, y según han reportado nuestros compañeros de WABetaInfo, hay constancia de un nuevo tipo de hack que consigue el mismo objetivo y que para arreglarlo podríamos tener que recurrir a eliminar WhatsApp de nuestro móvil.

Códigos que cuelgan la app

Así lo han comunicado desde la propia página, en la que muestran cómo es el tipo de mensaje que puede llegarnos y que al abrirlo provocaría que la app deje de funcionar, se congele, sin opción a volverla a recuperar... de momento. Ahora bien, si os encontráis ante la recepción de un mensaje como el que podéis ver en la parte inferior (las pantallas adjuntas), ¿qué solución tenéis?

Mensajes que dejan congelados WhatsApp. WABetaInfo

Lo primero que debéis hacer es acudir a algún ordenador en el que tengáis instalado WhatsApp Web para ir hasta el chat por el que os ha llegado el mensaje malicioso y bloquearlo, yendo a las opciones individuales de la conversación y seleccionando la inclusión en la lista negra del contacto, para que la aplicación nos os muestre ningún mensaje. Eso incluirá el que acabáis de recibir y que os ha dejado fuera de combate la aplicación.

Si este método no os funciona, entonces tendréis que recurrir al más agresivo, que es el de eliminar WhatsApp de vuestro smartphone para volver a descargarla desde la tienda online. La ventaja de usar esta alternativa es que recuperaréis el control, pero a costa de perder todos los mensajes, fotos, vídeos y notas de voz de los que no hayáis realizado copia de seguridad. De ahí que sea tan importante que esos backups los programéis cada poco tiempo (24 horas) y que verifiquéis periódicamente que no se han producido errores al subirlos a la nube. Con todo lo anterior, no deberíais tener problemas para recuperar en poco tiempo vuestro WhatsApp aunque seáis víctimas de estas cadenas de texto y mensajes capaces de bloquear por completo vuestro dispositivo.