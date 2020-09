Los rebrotes hunden aún más las ventas del textil hasta un 33% en agosto

El sector textil continúa con su particular calvario tras sufrir de lleno las consecuencias de la pandemia. Primero con el cierre de sus tiendas durante casi dos meses, después con una reapertura gradual y, por último, con una actividad muy penalizada desde que han podido volver a abrir sus puertas con una cierta normalidad.

Si el inicio de las rebajas no sirvió para revitalizar las ventas en junio, el avance del verano ha sido todavía peor. Las ventas del textil durante el mes de agosto cayeron un 33% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos de la patronal Acotex. Son casi 11 puntos porcentuales más que el retroceso que experimentó en julio, y el peor resultado de los últimos tres meses, periodo en el que el sector volvió al funcionamiento.

Acotex explica que el motivo no es otro que la crisis sanitaria, a la que muchos operadores están enfrentando con promociones "muy agresivas" que no están dando resultado. "Hemos observado que a pesar de promociones muy agresivas, el consumo no ha mejorado y así se ve en la evolución de ventas de los meses de junio, julio y agosto, siendo meses muy negativos", dice la asociación. En el acumulado del año la caída asciende al 41%.

La asociación alerta del complicado futuro que espera a muchas empresas del sector. "Una vez finalicen los ERTE y con la caída de ventas va a ser imposible mantener al 100% de la plantilla y muchas empresas van a tener dificultades serias de poder hacer frente a las indemnizaciones por despidos", dicen en Acotex, que sigue pidiendo medidas como la condonación de impuestos, tasas o cuotas a la Seguridad Social, una reducción del IVA, más prórrogas de los ERTE y una solución para los alquileres.