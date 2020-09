A WhatsApp le preocupa la seguridad y crea una web para mantenernos informados

Queramos o no, la seguridad de nuestro smartphone es un problema que nos afecta a diario y que tiene en los desarrolladores como primer dique de contención ante los hackers: si las aplicaciones que instalamos no son seguras el sistema se debilita y todos nuestros datos personales corren peligro de ser robados o eliminados. Es evidente que nosotros también tenemos nuestra parte de responsabilidad, manteniendo unas costumbres saludables y no cometiendo pequeñas imprudencias que al final terminamos por pagar.

Sea como fuere WhatsApp es una de esas apps que usamos a diario por lo que su seguridad nos debería concernir. Y ha sido la propia compañía la que ha dado el paso de crear un lugar al que ir a consultar todas esas fallas que va cerrando y que afectan a nuestra seguridad. Una por una.

Nuevo recurso de consulta

Esta página web que acaba de inaugurar WhatsApp se encargará de indicarnos qué problemas han corregido y, muy importante, las versiones que se han visto afectadas por estos agujeros. Esa información nos servirá para comparar las releases que tenemos instaladas en nuestros dispositivos y, en caso de no haberlas actualizado en mucho tiempo, hacerlo lo antes posible para evitarnos problemas.

WhatsApp en un smartphone Android. Unsplash

En la inauguración de este recurso informativo de WhatsApp, los de Facebook han dado a conocer hasta seis problemas que han solucionado en las últimas fechas, por lo que es de esperar que a medida que pasen los días, vayan incluyendo nuevos updates. Aquí los tenéis todos: