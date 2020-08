2

El coronavirus trae la vuelta al colegio más incierta para los padres

La vuelta a las aulas en toda España, prevista para el próximo mes de septiembre, no solo tiene en vilo a alumnos y docentes. Los padres, la tercera pata sobre la que se asienta la comunidad educativa, están siguiendo también minuto a minuto las últimas informaciones que llegan desde las Consejerías de Educación de sus Comunidades Autónomas acerca de las últimas decisiones adoptadas para garantizar un retorno a clase seguro para todos. No es para menos. Según una encuesta de la plataforma online de servicios de asistencia a domicilio, Yoopies, el 54% de los padres indica que no les será posible quedarse en casa con los niños si las clases no se retoman con normalidad, por lo que se verían obligados a dejar el empleo de uno de los dos progenitores o a pedir que sea una persona ajena quien realice estos cuidados. Asimismo, incluso aquellos que pueden continuar teletrabajando aseguran que se encuentran con grandes dificultades y con una importante carga mental que se ha prolongado durante muchos meses y que, a largo plazo, corre el riesgo de comprometer su carrera profesional, así como el equilibrio psicológico de la familia. El 66% de los padres que teletrabaja teme que ya no puedan llevar a cabo sus proyectos laborales teniendo a sus hijos en casa, pues este hecho conlleva la atención a estos, apoyar su aprendizaje online y la realización de las tareas del hogar. Por ese motivo, el 60% de los padre apoya la decisión de comenzar el curso escolar presencialmente siguiendo las recomendaciones propuestas por las autoridades. Así, el director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Mariano Fernández Enguita, recomienda en su blog Cuaderno de campo distintas fórmulas para la vuelta al cole. Unos consejos que contemplan desde sistemas de aprendizaje híbridos, que compaginan la educación a distancia con la presencial; los entornos de aprendizaje innovadores, como es el caso de aulas más flexibles y diversificadas; y una mayor apuesta por la educación al aire libre.