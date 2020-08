Una compañía de lujo lanzará una edición limitada del iPhone 12 de Space X

La empresa de tecnología de lujo “Caviar”, la cual se dedica a personalizar gadgets y darles un toque premium y exclusivo ha lanzado una serie premium limitada: un iPhone 12 de titanio construido a partir de un cohete SpaceX.

Reportado por Space Explored, el Musk be on Mars iPhone "tiene una pieza real incorporada de la misión SpaceX que estaba en el espacio" y está hecho de titanio.

El smartphone diseñado a medida cuenta con un gráfico de nave espacial SpaceX Dragon que celebra la primera misión SpaceX tripulada. La placa posterior totalmente personalizada con una imagen de la nave espacial Crew Dragon, la frase "Musk be on Mars", y la firma de imitación de Elon Musk está hecha de titanio, según la compañía rusa.

Mientras tanto, Caviar afirma que una pequeña pieza de material de "la misión SpaceX que estaba en el espacio" (busca el fragmento en el pequeño círculo debajo de la nave espacial) está incrustada en el smartphone, haciéndolo más exclusivo todavía.

Musk be on Mars iPhone Caviar

Esta no es la primera vez que vemos a la compañía lanzar un iPhone personalizado en honor a Elon Musk; Caviar previamente dio a conocer "Cyberphone", un iPhone 11 Pro adornado para parecerse al Tesla Cybertruck.

El nuevo Musk be on Mars iPhone, está ya para reservar y según informan, utilizaran de base el iPhone 12 Pro aún por anunciar. Los precios comienzan desde los $5,000 y sube hasta los $6,150 para el iPhone 12 Pro Max con 512 GB de almacenamiento. Caviar dice que está haciendo 19 de estos en total para la serie limitada (aunque las imágenes muestran marcas X/99).

También cuentan con una versión de Soyuz que es de alguna manera menos llamativa que esta versión que te mostramos. También han lanzado un video para celebrar el lanzamiento del nuevo teléfono, que se puede comprobar a continuación.

La empresa compartió esta descripción extravagante, con una mención al transbordador espacial:

“El cuerpo del modelo Discovery Musk Go To Mars tiene una pieza real incorporada de la misión SpaceX que estaba en el espacio. Esto no es sólo un accesorio, este es un artefacto valioso. Si lo posees, te conviertes en miembro de una tripulación de transbordadores espaciales, un pedazo de historia, un héroe que conquista el espacio.”

A continuación, te mostramos el video que la marca ha lanzado para mostrar su nuevo producto: