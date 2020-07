Los nuevos Apple Watch Series 6 tendrán medidor de oxígeno en sangre

Se trata de una de las funciones que más veces han protagonizado la sección de rumores alrededor de cada nueva generación de Apple Watch. Conocer los niveles de oxígeno en sangre, además, se ha convertido en un dato esencial en esta crisis del coronavirus cuya enfermedad es capaz de camuflarse de distintas formas, por lo que tener siempre a mano una manera de ver si sufrimos un problema con la saturación es tan importante como definitivo.

Así que Apple parece haberse animado a añadir en los futuros Apple Watch Series 6 un elemento que ya en 2015, con el primero de los modelos que llegaron al mercado, estaba presente en el hardware del dispositivo, pero desconectado. Algo que lo mismo ha tenido que ver con la fiabilidad del software de medición, que lo mismo no era la más precisa, o a un simple cálculo de marketing.

Otro sensor más enfocado a la salud

Como os decimos, este medidor de oxígeno en sangre llegará con los nuevos Apple Watch Series 6 que se pondrán a la venta después del verano, por lo que la compañía continúa cerrando el círculo de prestaciones para tener controlada nuestra salud perfectamente a diario. Si en 2015 tuvimos el medidor de frecuencia cardíaca y en 2018 los famosos electrocardiogramas (con los Series 4), ahora le toca el turno al oxígeno en sangre, ese sensor que estará atento a que no nos baje de 95. El otro sensor aspirante, que siempre suena en las quinielas de todos los años cuando se acerca el momento de que lleguen los nuevos Apple Watch, es el tensiómetro que nos mide qué tal tenemos la tensión arterial. Otro elemento que, de llegar a los smartwatch de los de Cupertino, haría decantar a muchos usuarios para comprarlo.

Electrocardiogramas en los Apple Watch.

No en vano, el gran salto en ventas que han dado estos relojes inteligentes llegó cuando Apple se decidió a centrar sus principales esfuerzos en monitorizar nuestra salud, y a ofrecernos avisos de todo tipo ante imprevistos y emergencias. Hacer deporte es fundamental para tener una vida sana, pero más lo es tenerla, y a eso se han entregado los últimos modelos puestos a la venta desde 2017.

Eso sí, hay nubarrones en el horizonte de estos Apple Watch Series 6 que no se sabe todavía cuándo saldrán a la venta ya que ha quedado confirmado, de manera casi oficial, que los iPhone 12 de este año no llegarán en septiembre y sí en octubre. Aunque no ha habido referencias expresas sobre estos relojes, es muy posible que vayan todos de la mano y se marchen varias semanas en el calendario por culpa de la Covid-19.