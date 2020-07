¿No encuentras el coche? Algunos centros comerciales te ayudan a hacerlo con el móvil

Nos ha pasado a todos, que en un día de cierto despiste, terminamos buscando el coche por todas las zonas de colores de los aparcamientos del centro comercial, ese que os sabéis de memoria y en el que nunca tenéis problemas para ubicaros. Así que en esos casos de pérdida parcial de la memoria, nada como una ayudita a través de nuestro móvil.

Y aunque Apple y Google tienen soluciones para este problema de encontrar el coche dentro de un aparcamiento (o fuera), en los últimos tiempos han proliferado otras alternativas que son las aplicaciones oficiales de estos centros comerciales que, además de la información de ofertas, tiendas, horarios y festivales, incluyen localizadores de nuestro coche dentro de sus extensas áreas de aparcamiento.

¿Cómo funcionan?

Antes de nada hay que decir que no se trata de herramientas automáticas sino que tenemos que ser nosotros los que vayamos a la app para realizar el trabajo. Parece de perogrullo, pero tiene todo el sentido para que podamos fijar con mayor precisión dónde hemos dejado el coche. Esto se consigue gracias a la ubicación GPS, que nos marca aproximadamente el área en el que nos encontramos.

Fijar dónde aparcar en el centro comercial.

Como en el caso de la app que os dejamos arriba, es posible situar un acceso directo de la función de dónde hemos aparcado en la home, de tal forma que entremos rápidamente tanto a la hora de fijar la plaza en la que hemos aparcado, como para buscar el coche si no tenemos muy claro dónde está. Solo hay que mover el mapa del centro comercial, situarlo sobre nuestro punto GPS y marcarlo tocando el botón azul que veis más abajo.

Para facilitarnos el trabajo, esas apps también incluyen las distintas plantas en las que podemos dejar el coche, para que sea todavía más rápido acceder hasta él. Así ya no tendremos la duda de si lo dejamos en la primera o en la segunda, porque la app se encargará de recordarnos cuál es y, también, la zona con el distintivo de color. De esta manera no existe forma de perderse ni de no encontrar nuestro vehículo en unos pocos minutos.

Como os decimos, se trata de apps que están proliferando en los últimos meses y que, en algunos casos, se actualizan sobre las existentes que eran más limitadas en cuando a funciones. Así que buscad la aplicación de vuestros centros comerciales más cercanos (o esos que visitáis en vacaciones y que apenas conocéis) para decirle dónde habéis aparcado. Así no os perderéis más.