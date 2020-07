Creative presenta sus SXFI TRIO con triple 'driver' y sonido holográfico 7.1

Como en todos los órdenes de la vida, existen productos que van desde un segmento muy bajo a otro que cuida hasta el más mínimo detalle, y es en este punto donde podemos encontrar similitudes con estos cascos Creative XIFI TRIO, que acaban de ser presentados por la compañía de Singapur: mucha calidad y perfectos para usarlos con un ordenador o con tu teléfono móvil.

Aunque se trata de un modelo cableado, dispone de conector USB-C, lo que nos permitirá utilizarlo de manera rápida con cualquier dispositivo que tenga un enchufe de este tipo: smartphones con Android, tablets, iPad Pro (2018 y 2020), PC, Mac, portátiles, etc. En ese aspecto, estos XIFI TRIO parecen vetarse solos a todo el ecosistema iPhone ya que salvo que contéis con algún tipo de adaptador a Lightning, no podréis utilizarlos.

Triple driver y acabados premium

Estos nuevos auriculares ofrecen un sonido que desde la marca han bautizado como "holográfico" gracias a los tres driver con los que cuenta, que le confieren una capacidad espacial (7.1) al sonido que proyectan y que se hace imprescindible a la hora de ver series o películas compatibles con esos estándares de audio envolvente. Para los usuarios de dispositivos móviles Android, estos cascos permiten instalar una app en la que podremos configurar cada pequeño detalle de sonido, como los niveles de reproducción de cada uno de los drivers, así como presets para usos específicos: música, cine, videojuegos, etc.

Estos cascos de Creative incorporan la segunda generación de esa tecnología Super X-FI que se ve muy bien acompañada gracias a esos tres driver, los Aurvana Trio, que van montados sobre un cable con recubrimiento de Kevlar, un mando para controlar el volumen y la reproducción, y que terminan en un conector USB-C. De esta forma, conseguimos un dispositivo que ofrece un audio perfectamente balanceado, preciso y natural con una relación en la señal de ruido de 100 dB SNR y una distorsión por intermodulación (IMD) de apenas un 0,008%.

Los cables no solo están recubiertos con Kevlar, que es uno de los materiales más resistentes que existen y que no cederá por muchas tensiones que sufran, sino que en su interior dispone de una cobertura con capas de aluminio y cobre que los hacen mucho más duraderos. En los auriculares, por cierto, sitúa unas almohadillas de plástico que se adaptan a la perfección a cualquier tamaño de oído. Tanto es así que en el paquete tendremos hasta seis pares de diferentes tamaños. Si estáis interesados en conseguir estos Crative XIFI TRIO, los tenéis a la venta en la web oficial del fabricante a un precio de 129,99 euros.