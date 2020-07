Nuevos LG Xboom GO: potencia, autonomía e interconectados

LG lleva una temporada más que interesante lanzando al mercado toda una serie de altavoces inalámbricos perfectos para llevarnos la música a cualquier parte. Sobre todo en verano, donde es muy normal estar hoy en casa, mañana en la montaña, pasado en el campo y al otro en mitad de una pradera disfrutando de un pequeño picnic.

Y es que atrás quedaron los tiempos de esas cadenas musicales ancladas al mueble del salón, con lector de CD, radio y poco más. Ahora todo lo hacemos en movilidad, de forma inalámbrica gracias al bluetooth y sin echar de menos la potencia de aquellos viejos aparatos. Por lo que estos nuevos LG Xboom GO de 5, 20 y 30W os van a venir perfectos para el verano que ya comienza.

Hasta 100 conectados a la vez

Los modelos más grande son los LG Xboom GO de 20 y 30W y ofrecen una potencia de sonido más que suficiente para llamar la atención a cualquier sitio que vayamos. Eso lo consiguen gracias, no solo a esa potencia de sonido sino, también, al tratamiento que los coreanos han dado a los graves, que son contundentes y muy nítidos en los dos dispositivos.

LG Xboom GO 30W.

Su diseño también ayuda bastante ya que son extremadamente manejables y transportables, muy llamativos gracias a las luces LED que instalan a ambos lados y, muy importante, cuentan con la certificación IPX5, lo que nos garantiza que podremos llevarlos cerca del agua (sin sumergirlos) sin miedo a que las salpicaduras los estropeen. Funcionan con cable de corriente o con batería, para las sesiones fuera de casa y según el fabricante, disfrutaremos de una autonomía cercana a las 18 horas en el caso del modelo de 20W y de 24 para el de 30.

LG Xboom GO 5W.

Si por el contrario prefieres una versión más modesta, tiene los LG Xboom GO 5W que no solo recorta su potencia (que no la calidad del audio) sino también su tamaño, aunque respetando las líneas generales de la gama: formas redondeadas, manejable para llevarlo a cualquier sitio y luces LED a ambos lados para convertirse en el centro de la fiesta. También cuentan con certificación IPX5 y una autonomía que mejora la de su hermano mayor de 20W: 24 horas completas.

Una de las características de estos LG Xboom GO es que pueden interconectarse hasta 100 altavoces al mismo tiempo, por lo que podremos crear enormes salas de baile con un efecto sorprendente que podrían cubrir un espacio lo suficientemente grande como para celebrar una rave en cualquier sitio. Eso sí, cuando las limitaciones por la Covid-19 nos lo permitan. Si queréis comprarlos, podéis adquirir el modelo de 5W por 59 euros mientras que el de 20 os saldrá por 129 y el de 30 por 199.