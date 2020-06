El Realme X3 ya es oficial: precios y todas sus características de hardware

Hace apenas un mes que Realme presentó su X3 Super Zoom, que ahora tenemos noticias de una versión que podríamos considerar como lite porque recorta algunos de los componentes clave de ese otro gran smartphone. Sea como fuere, este nuevo dispositivo, que llegará a la India y esperamos que también desembarque en España, se ubica en una interesante gama media donde cada vez aparecen más aspirantes.

Realme X3.

Hay que recordar que en las últimas semanas hemos tenido las novedades de los Moto G Pro, o de algún que otro modelo de LG que se han situado en ese mismo segmento que es, al fin y al cabo, por el que se mueve una gran mayoría de potenciales usuarios.

Buen hardware y mejor precio

Este nuevo smartphone que acaba de presentarse cuenta con una pantalla FullHD+ de 6,57 pulgadas y resolución 1.080x2.400 pixels, tecnología de 120Hz, especialmente pensada para el gaming, y protección Gorilla Glass 5. En la CPU Realme ha confiado en Qualcomm y su Snapdragon 855+, un octa-core al que acompaña una GPU Adreno 640 que siempre ofrece muy buenos resultados. Para completar el pack de componentes esenciales, tendremos 6 u 8 GB de memoria RAM LPDDR4X y 128 de almacenamiento interno UFS 3.0 ampliables vía microSD.

Realme X3.

No viene con 5G, lo que no será impedimento para disfrutar de vuestra tarifa plana por la calle, consumiendo todo tipo de contenidos, jugando, etc. Por eso tendremos 4G /VoLTE dual, wifi ac, bluetooth 5.0, GPS de doble frecuencia, GLONASS, NFC y conector de carga USB-C. La batería, precisamente, tiene una capacidad de 4.200 mAh. con tecnología de carga rápida Dart 3.0 y 30W de potencia.

Bordes del Realme X3.

En cuanto a las cámaras, contaremos con un total de cinco cámaras de 64, 8, 13 y 2MP con funciones de angular, ultra gran angular, zoom óptico 2X y macro, respectivamente. De todas formas, llama la atención su frontal donde tendremos una doble cámara para selfies con resoluciones de 16 y 8MP en el que destaca este último que, gracias a su apertura de 105º, permitirá realizar fotos con tantos amigos y familiares que cabrán en el encuadre sin problemas. Por cierto, el frontal se mantiene muy limpio al ocupar un espacio muy pequeño el hueco para esta dual camera del Realme X3.

El diseño del terminal es otro de sus puntos fuertes con una sensación de ligereza que se transmite gracias a su formas. Cuenta con unas dimensiones de 163,8 x 75,8 x 8,9mm. y un peso de apenas 202 gramos. Saldrá a la venta en la India el próximo 30 de junio a un precio de unos 316 euros la versión de 6GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento, y de unos 330 en el caso del móvil con 8GB.