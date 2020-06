Cómo activar el atajo rápido de acceso al modo incógnito de Google

El modo incógnito es uno de los últimos refugios que nos quedan cuando queremos pasar desapercibidos por internet ante esas webs, servicios y plataformas que nos esperan ansiosos para ver quiénes somos, qué nos gusta, de dónde venimos, a dónde vamos, etc. Por lo que activarlo de vez en cuando en Chrome, o en Google Maps, no está de más para no seguir regalando nuestros preciosos datos de actividad personal.

Y la forma de ponerlo en marcha no es muy complicada porque solo hay que entrar en la aplicación de Google que lo tenga, pulsar en el avatar y seleccionar el modo incógnito para no dejar rastro. Ahora bien, los de Mountain View han pensado que podría haber un método abreviado, todavía más sencillo, de conseguir lo mismo sin tener que ir a menús ni nada por el estilo.

Nuevas normas, nuevo atajo

El caso es que Google ha empezado a adoptar un nuevo mecanismo para activar ese modo incógnito de tal forma que no tendremos que ir a ningún menú para encenderlo. Por eso ha desarrollado un atajo que aprovecha la pulsación prolongada de la pantalla para alternar entre un tipo de navegación y otra y que, con que lo utilicéis dos veces, ya lo habréis interiorizado del todo.

Modo incógnito rápido en Google.

La nueva forma rápida que los de Mountain View han implementado es muy sencilla. Vais a la app compatible con este método (de momento solo la de Google) y tocáis en la foto de vuestro avatar sin soltar la pantalla. Veréis cómo a los pocos segundos una forma circular se extiende por la página desde la parte superior derecha. A continuación os aparecerá una alerta sobre los datos que no se guardan navegando con este modo, pero no cancelamos así que pulsamos en la flecha superior izquierda para empezar a usar la app.

Ahora estáis navegando con el modo incógnito activado pero, ¿qué ocurre si queremos volver al normal? Pues hacemos lo mismo: pulsamos y mantenemos con el dedo en el icono de la parte superior derecha de la pantalla hasta que veamos un nuevo círculo extenderse por toda la página, de tal forma que de manera inmediata volveremos a disfrutar de una navegación a través de nuestra cuenta de Google.

Este atajo que está empezando a llegar a todas las apps fue anunciado por Google hace escasas horas en un comunicado donde informaba a todos los usuarios de las medidas que está tomando para garantizar su privacidad.