Las Smart TV de Samsung son las primeras en recibir la app de Apple Music

Parece que atrás quedaron esos tiempos en los que Apple solo miraba a su hardware para introducir sus servicios, en una política de exclusivas en el más literal sentido de la palabra, es decir, de excluir: nadie que no fueran los de Cupertino tenían derecho a disfrutar de eso que ofrecen en sus dispositivos, ordenadores, reproductores, etc.

Pero la cosa ha cambiado tanto que no hay quien reconozca a la compañía, que es capaz de abrir Siri a terceros para que trabajen sobre el asistente, como te llevan Apple TV a los Fire TV Stick de Amazon. Así que no debería extrañarnos que su servicio musical esté disponible en una Smart TV. Lo que sí resulta paradójico es que, con todo lo que se han hecho y dicho en el pasado, el primer socio de esta aventura televisiva sea Samsung.

Disponible en nuestra televisión

Del mismo modo que en las tiendas de aplicaciones de las principales marcas de televisión ya tenemos otras plataformas de streaming musical, los de Tim Cook han creído interesante poner una pica en Flandes, esto es, en la marca que anualmente más televisiones vende en todo el mundo. De esta manera, los poseedores de una de estas Smart TV, podrán bajarse ya la app de Apple Music.

Ahora bien, no todos los modelos de los coreanos permitirán este dizque milagro, ya que su presencia se verá limitada a los modelos lanzados durante el año 2018 y posteriores. Si tienes una Smart TV anterior, deberías preguntar en el soporte de Samsung si llegará en algún momento, aunque parece complicado que así sea.

Apple Music en una Smart TV de Samsung. Sammobile

Ni qué decir tiene que para poder escuchar las decenas de millones de canciones del servicio tendréis que disponer de una suscripción activa, que cuesta entre 10 euros la individual, y los casi 15 de la familiar. Si no queréis soltar un solo céntimo y simplemente probar qué tal funciona, contáis con una promoción que os regala tres meses completamente gratis, por lo que no tendréis que pagar hasta el cuarto.

Ahora bien, si tampoco queréis mantener esa suscripción, siempre podéis activarla y a los pocos días cancelarla para que no lleguen a cargaros ningún pago. De esta manera tendréis música en la televisión by the face hasta, por lo menos, el mes de julio. Por cierto, y es importante, como la app también está en Android, además de iOS, todas las playlist, temas destacados y biblioteca os aparecerán en la Smart TV de manera sincronizada, para continuar la reproducción donde la dejasteis en el teléfono.