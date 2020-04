Crowdless, la app de la Agencia Espacial Europea que te avisa de aglomeraciones

Si en algo coinciden todos los organismos sanitarios internacionales y los gobiernos e instituciones públicas es que la forma más rápida de salir de esta crisis del coronavirus pasa por el uso intensivo de la tecnología. Para conocer quién está enfermo, quién lo ha estado, quién no lo está, e incluso para prevenir aglomeraciones que eviten la expansión descontrolada del virus.

Y es en este último aspecto donde podemos ubicar a Crowdless, una app (iOS y Android) que viene amparada por la Agencia Espacial Europea (ESA), nuestra NASA, y que nos va a servir para conocer en tiempo real cómo de congestionadas están las calles o establecimientos que queremos ir a visitar. Se trata de un tipo de herramienta que se va a volver esencial cuando las autoridades empiecen a permitir que salgamos a la calle.

Recoge datos de varias fuentes

Esta aplicación es un acumulador de datos que pone en perspectiva para mostrarnos con mucha fiabilidad cuál es la concurrencia de público que hay en las zonas por las que nos movemos. Si cuando se levanten las medidas de confinamiento queremos ir al centro de la ciudad, solo hay que abrir Crowdless, buscar ese lugar y pulsar en el botón que nos aparece arriba de "Search this area".

En ese instante, la aplicación comenzará a recopilar datos y mostrarnos el resultado con un simple, pero entendible, código de color: verde significa que se trata de una zona despejada, amarilla que empieza ya a producirse cierta aglomeración, y roja que directamente nos desaconseja que no pasemos por allí. Bueno, la app no nos dice que sea mala esa concentración, simplemente que hay demasiadas personas en esa área, por lo que entendemos que con las medidas de distancia social que se van a imponer, mejor no acercarse. Crodless también nos permite introducir el dato a mano, de cómo está de concurrida una zona señalando se hay poca (verde), media (amarilla) o mucha (roja) gente. Al más puro estilo Waze.

Crowdless, la app de la Agencia Espacial Europea.

Crowdless no solo coge datos de los satélites de la propia ESA, que detecta la cantidad de móviles que se encuentran en un mismo lugar, sino que también se sirve de información que recibe de los GPS de cada aparato, así como de lo que Google Maps y Google Spaces les proporciona. Como siempre que hablamos de localizar en un mapa puntos que representan personas, surge la polémica de la privacidad. Desde Crowdless afirman que todos los datos que utilizan sobre dispositivos son absolutamente anónimos por lo que no saben a quién pertenecen o quiénes son.