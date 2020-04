WhatsApp para PC y Mac ya muestra su modo oscuro en la versión beta

El modo oscuro de WhatsApp ya está disponible para iOS y Android y, si recordáis, se hizo de rogar durante muchísimos meses hasta que tuvimos una versión ya funcional en nuestros teléfonos. Solo hay que recordar la cantidad de versiones beta que pasaron por las manos de los testers y los pequeños cambios que se fueron sucediendo desde el verano del año pasado.

Ahora llegan noticias de que el cliente de escritorio para PC y Mac también va a recibir este modo oscuro (y el web), aunque había quedado en una especie de limbo del que apenas nos acordábamos tras el complicado parto de las versiones para teléfonos. Pero los de Facebook no se olvidan y ya aparecen evidencias de que pronto podríamos tenerlo en nuestras instalaciones de Windows 10 o macOS X.

Selector de temas y fondos

Hace escasas horas han aparecido nuevas evidencias de este modo oscuro de WhatsApp de escritorio que, antes de nada, hay que decir que no está disponible todavía, aunque sí para aquellos que están probando la beta. Ahora, es posible echar un vistazo al menú que nos va a permitir escoger el tema activo dentro de la aplicación.

Elegir tema en WhatsApp de escritorio. WABetaInfo

Esta opción la tendremos disponible dentro de la configuración, en el menú de 'Chats', que es el mismo donde ahora disponéis de la selección del fondo de las conversaciones. Además, llama la atención que no existirá una alternativa automática según el tema que tengamos activo en Windows 10 o macOS X, sino que tendremos que decantarnos por el blanco o el negro y ya está.

Esta ausencia se debe, seguramente, a que algunos usuarios no tendrán todavía esa posibilidad de colocar su OS con un fondo claro u oscuro, por lo que la mejor alternativa para no provocar líos es dejarlo tal y como lo hemos podido ver en esa versión 2.2013.7. Otra de las modificaciones que se han detectado tiene que ver con el color de fondo de los emojis, que no era transparente, lo que han corregido para que adapte el tema por defecto de WhatsApp de escritorio. Como sabéis, en anteriores releases de la beta se veía el fondo blanco, lo que era un error, pero ya está corregido.

Modo oscuro en la app de ordenadores de WhatsApp. WABetaInfo

De momento no hay una fecha definida de cuál será el momento en el que el modo oscuro de WhatsApp de escritorio (y web) llegue oficialmente aunque da la sensación de que cada vez estamos más cerca, a tenor de los pocos fallos que parecen quedar por corregir. Aunque viendo lo ocurrido en iPhone o Android... lo mismo cambiamos de opinión.