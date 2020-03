Llegan las primeras fundas para el iPhone 9 y Apple prepara nuevos productos

De momento los analistas han dado en el clavo sobre las novedades que Apple tenía preparadas para este comienzo de año, y prueba de ello es que los iPad Pro nuevos ya están a la venta aunque en el caso del iPhone 9 (o iPhone SE 2), todavía no se tienen datos oficiales. Precisamente, hoy iba a ser el día elegido por los de Cupertino para realizar su keynote con las miras puestas en poner a la venta sus nuevos móviles este viernes, 3 de abril.

Por las razones que todos conocéis y la crisis desatada por el coronavirus, está por ver que Apple mantenga esos plazos anunciados y que, aunque no medie una presentación de por medio, sus nuevos iPhone baratos lleguen a sus tiendas online. ¿Podría ocurrir? En las últimas horas han aparecido algunos datos que dan a entender que sí, ya que algunas tiendas en los EE.UU. han comenzado a recibir las primeras fundas para ese terminal.

No se sabe el nombre, pero hay fundas

Lo más curioso de estas imágenes que han aparecido en redes sociales es que ni siquiera el fabricante tiene claro cómo se llamara el nuevo smartphone de Apple: si iPhone 9 o iPhone SE 2, así que para no errar se ha decantado por un genérico "nuevo iPhone 4,7 pulgadas 2020". Es una manera de no pillarse los dedos y no cometer un error de bulto. De todas formas, lo más sospechoso llega con las instrucciones que desde la cadena de tiendas han dado a sus trabajadores.

Nueva funda para el iPhone 9.

Se trata de Best Buy, y según las informaciones, hay instrucciones dentro de la cadena de establecimientos para no poner a la venta estos accesorios antes del 5 de abril, domingo. ¿Es ese el día elegido por Apple para poner a la venta sus terminales? Resulta extraño que así sea, pero lo que sí podemos inferir de todos estos indicios es que da la sensación de que los de Tim Cook no van a esperar más, aunque por el camino se arriesguen a que tras el lanzamiento, su nuevo iphone 9 (o como se llame) no coseche las cifras de ventas que hubiera alcanzado dentro de un panorama sin pandemia.

Homepod Mini y otras novedades

Además del posible lanzamiento del smartphone barato, Apple prepara nuevos productos, tal y como informan desde PhoneArena. Tanto es así que se especula con nuevos Homepod, bien una segunda generación, bien una versión mini para competir con Google o Amazon que son, actualmente, los reyes de ese mercado de altavoces inteligentes. Sea como fuere, la crisis del Covid-19 está llevando a los de Cupertino a plantearse un nuevo escenario que podría dar al traste con sus próximo Watch Series 6, o iPad Air y Mini para renovar las gamas de 2019. Veremos.