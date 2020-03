Santander cancela los actos internos con empleados de diferentes geografías por el coronavirus

El Santander ha activado un protocolo de prevención frente al coronavirus por el que cancela "todos los actos internos" en los que participen o asistan empleados procedentes de distintas geografías u obliga a llevarse "diariamente" el portátil y teléfono de empresa, en caso de tenerlos.



En la guía de actuación remitida a la plantilla desde la dirección de Recursos Humanos justifica las medidas en que "la principal prioridad del banco es proteger el bienestar y salud de los empleados".



"A pesar de que España se encuentra -según el criterio del Ministerio de Sanidad- en fase de contención, Santander España toma adicionalmente, por cautela y prudencia, una serie de medidas incluidas en la siguiente fase, la de mitigación, que incluye el distanciamiento social encaminado a evitar aglomeraciones y, por tanto, la expansión del virus COVID 19", explica.



Uno de las reglas cancelar los citados actos internos donde acudan empleados de diferentes geografías "y cuya disponibilidad pudiera comprometer la efectividad y continuidad de la función, área de negocio o zona".



Establece la obligatoriedad de utilizar canales o medios telemáticos, como 'zoom', 'teams' o telepresencia, para cualquier reunión interna "que evite desplazamientos que no sean estrictamente necesarios".



En el protocolo fija además la "obligatoriedad de llevar diariamente a casa el portátil y teléfono de empresa, en caso de tenerlos" y establece el "aplazamiento" de los 'workshops', convenciones, 'roadshows' y formación "si implica la presencia de empleados procedentes de diferentes geografías y o zonas.



Entre las medidas preventivas y siguiendo instrucciones sanitarias conforme a notificaciones internas, el banco ha suspendido la celebración de un cocido solidario por recomendación de Prevención de Riesgos Laborales de Madrid.



En cuando a los eventos externos ha fijado pautas también según el rol del banco en el encuentro. Si es anfitrión u organizador aconseja aplazar las convocatorias; en caso de ser invitado, recomienda limitar la presencia de empleados para "no comprometer la continuidad e la función, área o zona" y si fuese patrocinador indica que la decisión última corresponderá al organizador.



Sin embargo, en este último supuesto y de mantenerse la convocatoria, el protocolo diseñado por el banco aconseja limitar la asistencia de empleados igual que en aquellos eventos donde la entidad sea invitado.



En el caso de eventos multitudinarios deportivos, sociales y actividades de ocio donde el Santander pueda ser o no patrocinador, recomienda a sus empleados "evitar aglomeraciones", aunque deja "a criterio de cada uno" la asistencia a los mismos.



"El banco -cierra la misiva- está tomando las medidas necesarias y adoptando los protocolos y recursos que sean oportunos para que nos sintamos seguros y podamos seguir desempeñando nuestras funciones con normalidad".