Prosegur y Telefónica apuestan por un rápido crecimiento de filial de alarmas

Prosegur ha trazado algunos de los objetivos de la alianza con Telefónica en el negocio de alarmas, que se presenta hoy. En su informe financiero anual, Prosegur explica que el foco principal estará puesto en el desarrollo y lanzamiento de la empresa conjunta “para intentar obtener las mejores tasas de crecimiento del mercado en el menor tiempo posible”.

La empresa señala que el mercado español de alarmas está experimentando importantes tasas de crecimiento y la expectativa es que esta tendencia se incremente en los próximos años debido al papel fundamental que jugará la seguridad en el hogar conectado. “La colaboración entre Prosegur y Telefónica busca capturar esta oportunidad, dado el gran encaje estratégico de ambos socios”.

A su vez, Prosegur indica que ambos socios gestionarán de forma conjunta la actividad en España. “Ambas entidades quieren acelerar el desarrollo del negocio de alarmas en España y evolucionar la oferta de servicios de seguridad residencial y para negocios mediante la generación de soluciones innovadoras para el cliente y la aportación de las capacidades complementarias de ambas compañías”, dice.

El pasado viernes, Prosegur y Telefónica comunicaron el cierre de la compraventa del 50% del negocio de alarmas de Prosegur en España, por 305 millones de euros. Prosegur explica que no ha considerado esta operación como interrumpida debido a que no se trata de una línea de negocio significativa y separada del resto, ni un área geográfica de operaciones. Sus pasivos y activos no han sido clasificados como mantenidos para la venta dado su importe no material.

En términos generales, Prosegur Alarmas alcanzó en 2019 las 578.000 conexiones en el conjunto de mercados en los que opera (no desagrega por países), lo que ha representado un crecimiento anual del 6%, superando los 278 millones de euros. El ebit se situó en 21,7 millones, frente a los 4,5 millones del año anterior. La firma señala que el crecimiento registrado en conexiones sigue siendo superior al crecimiento medio anual de la industria.

Prosegur Alarmas cuenta con una gama de servicios que van de la instalación y mantenimiento de las alarmas, así como el servicio de monitoreo de la alarma por la central receptora de alarmas y respuesta ante incidentes.

En la estrategia de crecimiento de esta línea de negocio se ha producido una evolución para poner el foco en la mejora de la calidad de la cartera de clientes y la mejora de la tasa de abandono de cliente (Churn Rate)

Para alcanzar los objetivos establecidos, Prosegur Alarmas lanzó en 2018, un plan de bancarización de altas nuevas que permitiera obtener una mejor calificación crediticia del cliente y una mejora en los procesos de cobro. “En 2019, y gracias a la implantación de las medidas contempladas en el plan, más del 85% de las altas nuevas están bancarizadas, frente al 72% de años anteriores”, señala.

Además, la unidad de negocio ha seguido trabajando en el concepto de cliente digital. Para ello, ha implantado el contrato digital y reforzado los canales de comunicación con el cliente, especialmente la aplicación smart. Esta app ya impacta al 23% de la base instalada frente al 15% en 2018.