Cómo convertir cualquier 'tuit' en una imagen para compartirla con el móvil

Una de las grandes virtudes que tiene Twitter es la tremenda rapidez con la que se propagan sus contenidos. Si alguien escribe algo ocurrente, divertido o importante, se tardan poco minutos en que llegue a todos los rincones del planeta. Pero claro, hacerlo utilizando el enlace de la publicación tiene algunos inconvenientes que el formato imagen termina con ellos de un plumazo.

El principal inconveniente de compartir la URL de un tuit a través de WhatsApp es que no tenemos la previsualización a la vista cuando abrimos la app. Y eso, en los tiempos que vivimos del lo quiero ya, aquí, ahora y sin esfuerzo, es un problema. Pero hay otro más importante si cabe que el anterior, y es que aunque nos parezca mentira, existen muchísimas personas que no tienen cuenta de Twitter, por lo que no pueden verlo de ninguna de las maneras.

La imagen, solución a los problemas

Así que la mejor forma de que eso tan gracioso que hemos descubierto llegue a todo el mundo es convirtiendo ese tuit en una imagen, para luego enviarla por el medio que sea. Y para hacerlo tenemos una herramienta online que funciona muy bien y que nos genera un archivo que podremos, bien compartir, bien guardar en el carrete de nuestro smartphone.

Pero antes de seguir os preguntaréis, ¿y no se puede hacer más rápido con una captura de pantalla? La respuesta es "sí y no", porque mientras obtenemos con ese método una imagen que podemos enviar, la contraparte es que podríamos difundir por error datos que desvelen que somos nosotros quienes hemos iniciado la cadena. Y lo mismo, que ande por ahí algún dato importante de vuestro smartphone, o cuenta, no os apetece.

Servicio de Pikaso en el móvil.

Pero volviendo a esa herramienta online. Se llama Pikaso y en su página principal nos va a permitir convertir esos tuits en imágenes. Lo único que tenemos que hacer es acceder al enlace que os hemos dejado más arriba e iniciar sesión con vuestra cuenta Twitter (os pedirá permiso para acceder a ella). Entonces, veréis una caja en la que tenéis que pegar la URL del tuit que vais a convertir.

Al pulsar en 'Get Image' nos aparecerá la opción de descargarla o verla. Con la segunda opción, solo tendréis que copiarla, pegarla en la app de mensajería donde la queráis compartir y ya está. Os recomendamos tener un acceso directo de algún tipo a Pikaso para que el procesa sea mucho más rápido.