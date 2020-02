Eléctrico, autónomo y con paneles solares: así es el cortacésped del futuro

Ha coincidido todo. No solo que nos hayamos impuesto el reto de conseguir un mundo que busca la sostenibilidad y no emitir demasiado CO2 a la atmósfera, sino que hemos tenido la suerte de que han proliferado las tecnologías que permiten hacerlo, con gadgets y vehículos que son prácticamente inteligentes, capaces de tomar medidas por sí solos para llevar a cabo las tareas para las que han sido diseñados. Así que los coches, o los camiones, no van a ser los únicos a los que podamos colgarles las etiquetas de autónomos, eléctricos e inteligentes.

Graze, el cortacésped inteligente.

Y Graze es la demostración palpable de ese cambio profundo que se avecina y que nos llevará a ver por campos y jardines todo tipo de dispositivos capaces de moverse ellos solitos sin que nadie pierda tiempo en manejarlos. Y si hace unos días os mostramos cómo serán los tractores del futuro, ahora le toca el turno a toda una cortacésped.

Se controla con un simple clic

Este modelo llamado Graze es un vehículo destinado a mantenernos los jardines en perfecto estado de revista. Y no solo el que tenemos delante de la puerta, o en el patio trasero, sino también para grandes organizaciones y organismos. Su fabricante, Wavemaker Labs, ya ha anunciando que han conseguido 36 millones de dólares en reservas por lo que empezará a llegar a sus dueños muy, muy pronto.

Como podéis ver por las fotografías y el vídeo, Graze es capaz de cortar el césped sin la ayuda de nadie. Solo hay que abrir una app en el teléfono móvil e indicarle cuál es el terreno que debe cortar y repasar, porque gracias a su GPS sabrá en todo momento dónde se encuentra y qué lugares le faltan por trabajar.

Para funcionar de esa manera, el dispositivo cuenta con cámaras y sensores, además de un software que recurre al machine learning para ir aprendiendo tareas recurrentes y, sobre todo, adaptarse a lo que necesitamos. Cuantas más veces lo utilicemos, más nos conocerá y mejores serán los resultados. Además, para no tener incidentes con nada ni con nadie, dispone de un sistema capaz de mapear todo su entorno que le impide chocar contra personales, animales, árboles o cualquier otro objeto.

Por si fuera poco ese comportamiento inteligente, esta Graze se mueve gracias a energía eléctrica que almacena en sus baterías, bien enchufándola, bien a través del panel solar que instala en toda su parte superior. Y es que aprovechando que está a la intemperie trabajando, ¿por qué no capturar la energía que recibimos del astro rey? Así que a su eficiencia y cero emisiones, le añadimos un ahorro importante a la hora de cargarlo.