Tinder te dirá si las fotos de tus posibles 'match' son reales, ¿sabes cómo?

Tinder ha tenido en el día de hoy una de las jornadas más productivas de los últimos tiempos porque ha decidido añadir a su red social una serie de novedades que van a convertirla en un espacio más seguro y fiable para todos sus usuarios. No en vano, uno de los grandes quebraderos de cabeza de la app es mantener la confianza de todos los que buscan el amor a través de sus páginas.

Pues bien, una de esas medidas que han tomado es introducir una especie de botón del pánico en los chats cuando el algoritmo que está leyendo lo que decimos detecta algún tipo de expresión que considera como peligrosa, o que puede provocar una situación embarazosa. En ese instante, Tinder nos ofrecerá la opción de cancelar ese chat y denunciar al otro dater.

También, Tinder ha anunciado la firma en EE.UU. de un acuerdo con la empresa Noonlight que protege a los usuarios cuando tienen una cita con otra persona, de tal forma que el sistema sabrá si han quedado, cuándo, dónde y estará atenta ante cualquier problema que pudiera producirse. Y en caso de haberlo, permitirá al dater enviar una señal de alarma para avisar a los servicios de emergencia.

Verificación de fotografías reales

Pero la medida estrella, esa que sí afectará a todos los usuarios de Tinder, es la verificación de fotografías, lo que evitará que aquellos perfiles que no son reales, o que muestren imágenes que no se corresponden con la apariencia real del dater, se vean como no verificados. Para distinguir ambas categorías, Tinder incluirá un check azul a la derecha del nombre y la edad de la chica o el chico –tal y como podéis ver en la captura inferior derecha– de aquellos usuarios que sí son reales.

Verificación de imágenes en Tinder.

El sistema de verificación será muy sencillo porque nos pedirá que nos hagamos un selfie reproduciendo la misma postura que la modelo que aparece en pantalla. Una vez hecho pasaremos a otra y así hasta terminar el test. En ese momento toda la información se trasladará al servicio de verificación de Tinder, compuesto por trabajadores de la empresa, que darán su OK para que el perfil quede certificado con ese check azul que garantiza que esa persona es quien dice ser.

De momento, esta última novedad está en fase de pruebas en territorios como Taiwán e Irlanda. Si eres un usuario de la app en España, lo mismo tendrás que esperar un poquitín todavía.