No te olvides de canjear tu año gratis de Apple TV+ si compraste un dispositivo nuevo

Apple TV+ se estrenó el pasado 1 de noviembre con una oferta de series propias bastante limitada pero que va creciendo muy despacito con el paso del tiempo. Se trata de una tarifa plana que podemos adquirir a través de dispositivos iOS o macOS y que más tarde es posible disfrutar tanto en los Apple TV de sobremesa, como los iPhone, iPad, ordenadores Mac y Fire TV Stick de Amazon, además de algunas Smart TV que han añadido la app recientemente.

Con todo eso sobre la mesa, incluso los 4,95 euros que cuesta se nos antojan un pelín caros para todo lo que hay disponible ya que, de estar interesados en verlo todo, con un par de meses habríamos tenido más que suficiente. Por suerte, como compraste un nuevo dispositivo de Apple, esta tarifa te puede salir gratis.

Apple regala un año entero de suscripción

Paralelamente a ese lanzamiento, Apple hizo oficial una oferta por la que regalaba todo un año de Apple TV+ a todos aquellos usuarios que hubieran comprado un iPhone, iPad, Apple TV, iPod Touch o Mac después del 10 de septiembre de 2019. Simplemente teníamos que entrar en la nueva app y, al intentar ver un contenido nuevo, aceptar el aviso de compra (por 0€) de la suscripción.

Pues bien, como ocurre muchas veces habrá usuarios que, o bien no se enteraron de esta oferta, o bien no la han activado porque no han tenido tiempo de hacerlo, por lo que empieza a acercarse ese deadline de 90 días con el que contamos desde que activamos el dispositivo nuevo para canjear el regalo.

Si te encuentras en cualquiera de los casos que antes te comentábamos, solo tienes que ir a la aplicación de Apple TV y hacerlo. Con apenas dos toques de pantalla y la aceptación de la oferta, lo tendrás todo funcionando. Aunque si decides dejarlo para más tarde, debes saber que Apple no va a dejar que pase el plazo sin darte, cuando menos un aviso.

Aviso de Apple a los usuarios. 9to5Mac

Y es que desde principios de diciembre los usuarios que activaron sus nuevos dispositivos –en los primeros días de septiembre– están recibiendo notificaciones como la que tenéis justo encima, donde los de Cupertino intentan que ese año gratis de series producidas por Apple no caiga en saco roto. Total, aunque el catálogo no sea como para tirar cohetes, al menos te va a salir gratis. Lo que supone un ahorro aproximado de unos 50 euros en el caso del pago anual.