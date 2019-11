Cómo chatear en WhatsApp y otras apps escribiendo "a mano" en tu móvil

A la hora de utilizar nuestro smartphone y mantener conversaciones mediante WhatshApp u otras aplicaciones destinadas a la mensajería, debemos utilizar el teclado, una herramienta que nos facilita la escritura aunque existen otros métodos a utilizar para enviar mensajes sin necesidad del teclado. La herramienta alternativa consiste en escribir con nuestros dedos las propias letras, para que después nuestro dispositivo analice las letras y las transcriba.

Cómo podemos escribir a mano

Para comenzar a utilizar esta función, sólo tendremos que dirigirnos hasta la Play Store y descargar la aplicación llamada; Escritura a mano de Google. Una vez la hemos descargado la abrimos y veremos una serie de pasos hasta activarla, como puedes ver en las imágenes, en primer lugar debemos habilitar la escritura a mano, posteriormente descargar los idiomas que utilizamos ahora mismo en nuestro teclado tradicional y finalmente seleccionar el teclado de escritura a mano como el predeterminado.

Desde este momento, si nos dirigimos a la aplicación WhatsApp o a cualquier otra app que pueda utilizar el teclado de nuestro móvil, aparecerá esta función denominada como escritura a mano, una herramienta que puede ser muy útil y divertida, incluso para los más pequeños de la casa que están comenzando a escribir.

Con el propio teclado encontramos la posibilidad de dibujar signos de puntuación, para hacer que nuestro texto sea totalmente legible. Además podemos dibujar emojis, del mejor modo que podamos, para que estos aparezcan de forma inmediata en el texto convertido y poder enviarlos a nuestros contactos.

Si quiere volver al teclado tradicional, ¿cómo lo hago?

No te preocupes, esta aplicación no es permanente y en cualquier momento podemos volver a seleccionar nuestro tradicional teclado, no quedamos obligados a utilizar siempre la escritura a mano como única función en nuestro dispositivo.

Para ello debemos fijarnos, si cuando se activa el teclado por ejemplo en WhatshApp, nos aparece un botón en la parte inferior, junto a las teclas de retroceso y home como os mostramos en la imagen anterior, en caso de que os aparezca, solo debéis tocar sobre el pequeño icono del teclado y seleccionar de nuevo vuestro teclado tradicional.

En el caso de que no aparezca, debemos dirigirnos hasta los ajustes del dispositivo, escribir en el buscador la palabra teclado y entrar al menú con este mismo nombre, desde ahí podremos volver a activar el teclado tradicional, que no es tan divertido como escribir con la mano, pero que nos ofrece una velocidad mayor.