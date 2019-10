¿Intrusos en Netflix? Cómo controlar que nadie usa tu cuenta sin permiso

Todos sabemos que Netflix es de esas plataformas que se comparten entre amigos y familiares, aunque nunca se sabe qué uso le van a dar los demás, o si nuestro usuario y contraseña van a extenderse tanto que podrían acabar en manos de quienes no deseamos.

Netflix tiene, por suerte, algunas herramientas más que útiles para poner coto a estas cosas ya que la forma de saber si nuestra cuenta se está utilizando por más personas no debería pasar nunca por confiar en la palabra de nadie. Mejor acudir a donde están los datos.

Comprueba qué dispositivos utilizan tu cuenta

Una buena manera de saber si nuestra cuenta la está utilizando alguien a quién nosotros no hemos dado permiso es por el tipo de dispositivo que usa. Si tenéis un iPad, un iPhone, una Smart TV y no usáis nunca el ordenador, o una Xbox One... pues lo mismo por ahí ya podéis empezar a sospechar.

Para comprobar esta actividad debéis ir a la página web de Netflix y, en la parte superior derecha, pulsar sobre el icono de vuestro perfil en la plataforma. De esta manera se desplegará un pop-up y dentro veréis varias opciones. Seleccionáis la de Cuenta.

Opciones dentro de la cuenta de Netflix.

Una vez dentro volveréis a ver más funciones que podemos seleccionar, pero nosotros nos quedaremos con Actividad reciente de streaming del dispositivo, que es donde podréis ver, uno a uno, todos los aparatos que se han conectado alguna vez con vuestros datos de cuenta. Tal y como podéis comprobar, la información es muy detallada porque no solo nos agrupa las conexiones por tipo de gadget (iPad, iPhone, smartphone Android, stick de televisión, ordenador, consola, etc.) sino que especifica la dirección IP utilizada y el lugar desde el que se conectaron.

Conrolar la actividad de nuestra cuenta de Netflix.

Este último dato también puede servirnos para hacernos una idea de si nuestra cuenta está viajando demasiado por el mundo, porque si verificáis que aparecen conexiones con dispositivos que no sabemos cuáles son, y que se hacen desde otras provincias o países pues...

Llegado a este extremo en el que vuestra cuenta parece que la usan demasiadas personas, además de con las que vosotros habéis compartido los datos de acceso, lo mismo es el momento de poner remedio cambiando el password y, eso sí, reconfigurar el círculo de amistades que hasta ahora disfrutaba de vuestra cuenta en Netflix.