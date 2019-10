¿Qué podrás ocultar con el futuro modo incógnito de Google Play?

Las tiendas de aplicaciones son una de las herramientas más utilizadas y que de manera más frecuente podemos utilizar en nuestros dispositivos, por ello Google se la toma tan en serio y no deja de ofrecer desde ella todas las novedades que pueden ser interesantes para los usuarios. Aunque oficialmente no recibimos actualizaciones de esta, de forma continua se integran novedades que el usuario no necesita descargar, dando siempre prioridad a la seguridad de la Play Store.

Google no descansa ni un momento, hace poco la Google Play Store recibía nuevas categorías, hace meses un nuevo diseño y ahora, según han podido descubrir en XDA está trabajando en un modo incógnito, entre otras interesantes novedades.

El modo incógnito se extiende

El modo incógnito comenzó en Google Chrome y continúa extendiéndose entre las muchas aplicaciones propiedad de Google. Google Maps fue la última en recibirlo, permitiéndonos hacer búsquedas e investigar lugares sin dejar rastro alguno, también contamos con ella en YouTube, donde su uso nos ofrece las mismas posibilidades.

La próxima aplicación en recibirlo será la Play Store, método mediante el cual podremos evitar que las búsquedas queden registradas y de este modo ocultarlas por completo. Además de esto es posible que las compras y otros usos dentro de la aplicación no queden registrados, aunque son pocos los datos que tenemos aún.

La seguridad por encima de todo

Además del modo incógnito, otra de las novedades que podremos ver muy pronto en Play Store es la de recibir avisos de seguridad, concretamente en aplicaciones que instalemos o tengamos ya instaladas, las cuales pueden permitir instalar aplicaciones fuera de la tienda de aplicaciones de Google y las cuales por lo tanto no son totalmente seguras. El objetivo de este movimiento es el de acabar con aquellos programas maliciosos, que tiene la intención y una finalidad de instalar en nuestro smartphone aplicaciones que pudieran perjudicar al usuario.

Desde la llegada de Android 10, los permisos que otorgamos a las diferentes apps están mucho más controlados, haciendo al usuario sentirse mucho más seguro. No olvidemos que estamos en una época donde la privacidad y la seguridad es muy importante para los usuarios, una causa por la que muchas empresas se están tomando en serio los permisos que otorgamos a diversas aplicaciones.

Ningún usuario querría poner en riesgo sus archivos, ni tampoco su dispositivo, esto es algo que Google sabe muy bien, por eso todo desarrollo en dirección a la seguridad y protección de los usuarios es poca.