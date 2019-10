Outlook para Android ya es compatible con los Galaxy Watch de Samsung

Si tenéis smartwatch seguro que os ha pasado: estáis reunidos, llega una notificación al reloj, la miráis y alguien os dice "¿te tienes que ir ya?". Y luego viene la explicación de que no miramos la hora, que es que "estamos pendientes de un correo electrónico que nos tenía que haber llegado y al que tenéis que responder...

Hasta ahora, eso no os podía pasar si vuestro cliente de correo electrónico era Outlook y el smartwatch un Samsung Watch (Active o no) porque la aplicación de Microsoft no ofrecía un soporte completo. Así que a partir de ahora podréis hacer algo más que mirar qué mensajes os llegan sin necesidad de acudir al teléfono móvil.

Soporte completo para relojes Samsung

Según ha informado Sam Mobile, ese soporte completo tiene que ver con la posibilidad de recibir, no solo las notificaciones de Outlook en el reloj (que ya era posible) sino también realizar respuestas rápidas con emoticonos, mensajes escritos a través del teclado del reloj, o recurrir a frases estándar del tipo "estoy reunido ahora te llamo" o el típico "Ok".

Outlook para Galaxy Watch de Samsung.

Esta actualización llegará directamente a la app de Outlook para Android que será la que se encargue de instalar su homónima en el smartwatch. Como siempre, estas actualizaciones pueden tardar unos días en llegar pero la buena nueva es que el primer paso por parte de Microsoft ya está dado.