Cómo enviar archivos en WhatsApp que sean mayores de 100 MB

Una de las cosas que no gustan mucho de WhatsApp es que no ofrece la posibilidad de mandar archivos que sean muy grandes (que superen los 100 MB). Esto es algo ciertamente incomprensible en los tiempos que corren en, y que no hay que olvidar que los teléfonos actuales permiten grabar a calidad 4K. Además, existen rivales como Telegram que ofrecen un tope de 1,5 GB, nada menos.

El caso es que no hay forma posible para engañar a la aplicación, ya sea en iOS o Android (tampoco en la versión para escritorio). Por lo tanto, hay que recurrir a opciones de terceros para conseguir que los contactos que tiene que recibir un archivo de más de 100 MB. Y una de las que creemos que es más efectiva es el uso de los servicios de almacenamiento en la nube, ya que con ellos se consigue dejar acceso a ficheros que no tiene límites en lo que tiene que ver con el tamaño (además, existen ofertas completamente gratuitas que evitan que se tenga que pagar absolutamente nada).

Las posibilidades a la hora de recurrir a servicios en la nube son amplísimas a la hora de ofrecer compatibilidad con WhatsApp. Un ejemplo son Dropbox, MEGA e, incluso, Drive un servicio que ofrece Google y que se tiene de forma automática al disponer de un a cuenta de la compañía de Mountain View (algo que se ha realizado simplemente con dar de alta un smartphone Android). El caso, es que no tendrás problema alguno para tener tu espacio de almacenamiento en Internet y darle uso con la aplicación de mensajería.

Cómo compartir un archivo desde la nube con WhatsApp

Lo primero que tienes que hacer es tener disponible el archivo en el servicio de almacenamiento en la nube (tomaremos como ejemplo Drive en nuestro caso). Una vez que esto lo has confirmado, abre la aplicación correspondiente en el smartphone y encuentra el fichero en cuestión. Pulsa en él de forma continuada y accede al menú de opciones donde debes localizar una opción denominada Compartir enlace (o similar). Copia el que se ha generado y, entonces, entra en WhatsApp.

Ahora lo que tiene que hacer es pegar el enlace en el que está el archivo en cuestión y, entonces, la persona que recibe el mensaje simplemente con pulsar en este puede descargar de forma habitual el fichero independientemente el tamaño de esto. Es una forma efectiva esta de “saltarse” la restricción de WhatsApp mientras que en la compañía propiedad de Facebook deciden cambiar su política a la hora de compartir información.