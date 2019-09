2

Torrenova: Valores defensivos y deuda a corto plazo

La familia March, insigne saga entre las fortunas patrias, retiene el honor de ser la mayor accionista de la mayor sicav española por patrimonio, con 1.108 millones a 30 de junio, según la información remitida a la CNMV. En este mismo periodo ha obtenido una rentabilidad del 4,44%, fundamentalmente gracias a cinco apuestas en Bolsa extranjera: Prudential, Disney, Michelin, Airbus y AB InBev. No obstante, invertir en renta variable no es precisamente la estrategia que ha seguido Torrenova en los últimos meses. Ha reducido su exposición a la Bolsa del 25% que tenía a finales de 2017 hasta el 18% actual y planea que esta no supere el 20% en los próximos meses. En los últimos seis meses se ha desprendido de sus acciones en Banca Intesa, General Electric, DowDuPont, Telefónica, Novartis y BNP Paribas, mientras que sus dos únicas nuevas apuestas en Bolsa son Philip Morris y Karl Heinz, en línea con su estrategia de cubrirse con valores de consumo cíclico, de perfil más defensivo, ante el advenimiento de una nueva crisis. Frente a la huida progresiva de la Bolsa, en Torrenova han decidido mantenerse más cautos y aumentar su posición de liquidez, que supera ya el 6% de la cartera. También se aventuran a por activos de renta fija, en el tramo corto de la curva. En este sentido, la sicav se ha sumado al rally de los bonos de los países periféricos apostando por la deuda pública de España y Portugal como nuevas incorporaciones a su cartera. Y, en menor medida, deuda italiana y griega.