Cómo saber el tiempo que invertimos a diario en Facebook desde el móvil

Es una herramienta que la red social implementó hace relativamente poco, con el objetivo de que los usuarios supiéramos exactamente el tiempo que invertimos en su aplicación. Al fin y al cabo, es desde el teléfono móvil desde donde más nos conectamos a Facebook por su inmediatez, y porque es el dispositivo que siempre tenemos a mano allá donde vamos.

Así que si en algún momento crees que deberías dejar de consultar tanto la app, nada como tener un dato empírico al que agarrarte para, o bien convencerte de que no es necesario visitarla tantas veces, o bien descubrir que al final no era para tanto y esa impresión de "estar todo el día metido en Facebook" no tenía fundamento. Sea como fuere, así puedes conocer el tiempo de uso que haces de ella en tu smartphone.

Entra en la información de perfil

Lo primero que vamos a hacer es ir a la aplicación de Facebook en nuestro smartphone y buscar esas tres rayitas horizontales que, en iOS están abajo a la derecha, y en Android arriba a la derecha. Una vez hecho, veremos una pantalla llena de opciones. Hacemos scroll hacia la parte inferior para llegar a la sección de Configuración y privacidad.

Cómo consultar el tiempo de uso de Facebook.

Pulsamos en ella y se desplegarán nuevas funciones. Una de ellas es la de Tu tiempo en Facebook. Entramos y veremos un gráfico que nos muestra el tiempo que hemos invertido en la app los últimos siete días, con una columna que señala el total, el promedio, etc. Si por lo que sea creemos que hemos estado demasiado tiempo y queremos reducir esos minutos que le dedicamos, la propia aplicación nos ofrece dos alternativas que pueden estar muy bien.

Una de ellas es la de Controlar y personalizar la sección de noticias, donde es posible priorizar lo que publican las personas que nosotros decidamos, ocultar los mensajes de otras que nos interesen menos, volver a conectar con aquéllas de las que no sabemos nada desde hace tiempo, e incluso comprobar las aplicaciones que tenemos conectadas a nuestro perfil.

Por otro lado, en esa misma sección Facebook nos permite gestionar a los amigos que tenemos, decidiendo si queremos prescindir de algunos, al tiempo que nos hace sugerencias sobre posible amistades que queramos iniciar. Así, maximizamos el tiempo que pasamos dentro de la red social viendo solo lo que nos interesa de quien nos interesa, sin interferencias de otros contactos con los que no tratamos mucho.