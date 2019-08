Apple bloqueará la batería de tu iPhone si la cambias por tu cuenta

Apple no se caracteriza por facilitar que los usuarios busquen soluciones alternativas a tener que llevar sus iPhone e iPad al servicio oficial para cualquier revisión o reparación. Y con esta medida que han puesto en marcha confirman esa fama que se han echado encima. No diremos si está bien o si está mal, pero evidentemente supone un perjuicio claro para los bolsillos de muchos usuarios.

Por si fuera poco, esta polémica afecta directamente a uno de los componentes que más quebraderos de cabeza le ha dado en los últimos tiempos: la batería. Un elemento que han tenido que cambiar en algunos modelos, asumiendo el coste por los fallos y escasa fiabilidad que tenían ya que, llegado a un punto concreto, su vida útil caía en picado.

No cambies la batería por tu cuenta

Han sido los compañeros de ifixit los que han descubierto que Apple no quiere permitirnos que cambiemos por nuestra cuenta la batería del iPhone, aunque el recambio que utilicemos sea un modelo idéntico al que montan los norteamericanos en su servicio oficial. Da igual: el problema es que no son ellos los que hacen el trabajo de sustitución y, por lo tanto, no pasamos por caja.

¿Cómo lo han descubierto? Pues han probado a cambiar las baterías de algunos modelos de iPhone y han recibido como respuesta que, en la información que ofrece iOS 12 (e IOS 13 beta) sobre el estado de la batería, que la tenemos en modo Servicio. Por lo que no nos da ningún dato de nada: ni número de recargas, ni salud del componente... nada.

Aviso Apple sobre la batería. ifixit.com

Es más, ¿qué significa la palabra Servicio? Pues es el modo que tiene Apple de decirnos que nuestra batería está degradada del todo y que debemos ir a una Genius Bar (o servicio autorizado) a cambiarla. Y claro, no debe ser plato de buen gusto para nadie llevar en el bolsillo un teléfono que nos dice que la pila debe ser cambiada y que lo mismo es así.

Según la misma información, lo que Apple está haciendo es bloquear de fábrica las baterías y, en el momento que hacemos cualquier trabajo sobre ellas, el sistema lo detecta y activa ese modo Servicio que solo puede revertirlo el servicio oficial de los de Cupertino. Y de momento, esta medida afecta a los iPhone XR, XS y XS Max con iOS 12 e iOS 13 beta instalado, que es donde los han probado los chicos de ifixit.