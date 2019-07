JP Morgan limita a dos la rebaja de tipos en EE UU

El cambio de actitud de los bancos centrales se ha convertido en el elemento diferenciador del primer semestre de 2019 y el motor de los mercados. Lucía Gutiérrez, subdirectora de JP Morgan AM para España y Portugal no duda de que la Reserva Federal y el BCE moverán ficha y darán un paso más en el proceso de flexibilización monetaria. No obstante, la experta considera que el mercado está siendo demasiado agresivo en lo que a rebaja de tipos en EE UU se refiere. “Prevemos que la Fed acometa uno o dos recortes de las tasas frente a las tres o cuatro que están descontando los inversores”, subraya.

La principal razón que apoya esta tesis es que la economía estadounidense, que se encuentra en la expansión económica más larga de su historia, continúa marchando y pese a que auguran un crecimiento más lento en la segunda mitad del año, el PIB de la primera economía del mundo cerrará 2019 con un crecimiento del 2%. “No vemos riego de recesión a corto plazo”, sostiene,

Más débil es el crecimiento de la zona euro en donde la incertidumbre política es la principal amenaza. Gutiérrez afirma que el BCE también bajará el precio del dinero, primero porque la situación macro económica es más débil y segundo, porque no se puede permitir una revalorización del euro si finalmente Jerome Powell baja los tipos.

La inversión se antoja complicada y más después de las ganancias acumuladas por los activos en la primera mitad de año, el mejor inicio de año desde 2009 y 2010. Gutiérrez afirma que en JP Morgan AM mantienen un posicionamiento ligeramente infraponderado en renta variable frente a la renta fija. Dentro de la Bolsa su apuesta para el tercer trimestre es la americana, la única región en la que recomiendan sobreponderar. “Las valoraciones están muy ajustadas, pero los beneficios de las cotizadas son más sostenidos”, subraya. Por su parte, infraponderan la Bolsa de europea y emergente.

En deuda aconseja estar neutral en duración frente a la anterior recomendación de sobreponderar y por clase de activos eligen a la deuda high yield. “No esperamos que los diferenciales se estrechan mucho más, pero es el activo con el cupón más atractiva”, aclara.