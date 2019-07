Sutro Smart Monitor se conecta a tu móvil y te chiva cómo está el agua de tu piscina

Ahora en verano las piscinas son lo mejor que hay. Sobre todo con estas temperaturas que nos tienen fritos por culpa de tanta ola de calor, y eso que al encargado de ponerla a punto no le hará demasiada gracia estar por las tardes midiendo cuál es la calidad del agua para echar los productos que actuarán durante toda la noche.

Pero gracias a la revolución en la que estamos inmersos (con colchones inteligentes y todo) ya no hará falta recurrir a herramientas del siglo pasado. Con un par de sensores que trae este Sutro Smart Monitor tendremos en tiempo real las lecturas del agua en la pantalla de nuestro móvil. Sin esfuerzo. Si está bien, si está mal y qué tenemos que hacer para arreglarlo.

Lectura continuas del estado del agua

El secreto de este sistema es que está constantemente midiendo la temperatura, alcalinidad, Ph y niveles de cloro para enviarlos a nuestro móvil, donde se almacenan y, más importante todavía, se analizan. Será la app de este dispositivo la que se encargue de decirnos qué tenemos que hacer y en qué cantidades tendremos que echar ciertos líquidos para compensar los desequilibrios que detecte.

El cuerpo principal de este Sutro Smart Monitor es una especie de boya que flota sobre el agua de la piscina (o el spa) y que se comunica casi en tiempo real con un receptor que es el encargado de enviar a nuestro móvil todos los datos.

Como siempre, al principio estaremos encantados de ver en tiempo real cómo está el agua de nuestra piscina, pero a medida que nos cansemos de comprobar que no hay noticias iremos confiando en el criterio del sistema. Y es que, además de todo lo anterior, este Sutro Smart Monitor tiene configuradas una serie de alarmas en caso de que algunas de las medidas sean especialmente anormales.

El sensor informa en tiempo real a la 'app' sobre la calidad del agua. Sutro

De momento no está a la venta pero la compañía ha anunciado que lo hará en agosto, así que mucho verano no le va a quedar cuando llegue. Además su precio no es precisamente barato y se podrá comprar en EE.UU. por unos 699 dólares. Una inversión más que respetable y que dependerá de lo mucho que queramos simplificar el mantenimiento de nuestra piscina. Por cierto, en invierno, mejor no hacer mediciones para no saber cómo estaba el agua antes de limpiarla de cara al verano.