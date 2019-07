Así sabrás si alguien está utilizando tu cuenta de Netflix sin tu consentimiento

Es posible que en alguna ocasión veas recomendaciones que cosas que no son especialmente interesantes de las que ofrece Netflix. Esto puede deberse a que existen accesos no deseados a tu cuenta sin que lo sepas. Mostramos cómo saber si esto está ocurriendo y, si es así, cómo solucionarlo.

Los motivos por lo que alguien pude acceder a tu suscripción a Netflix son variados, y van desde ser aquellos que en su día compartieron una cuenta contigo o, también, que por algún motivo alguien sepa el usuario y contraseña que utilizas y sin decirte nada disfrute de contenidos tan interesantes como Stranger Things o Dark (por poner un ejemplo). Por suerte, existe una forma bastante sencilla de acabar con esto y evitar que nadie se aproveche de ti.

Además, es importante conocer que no se tiene que realizar un proceso complejo para conseguir esto, ni utilizar una aplicación adicional. Todo lo que se necesita está disponible en el cliente web de la plataforma de vídeo en streaming a la que se puede acceder en este enlace. Esto sí, debes tener una cosa clara: la contraseña que utilizas en estos momentos no será la que mantengas, y por lo tanto debes ir pensando en dar uso a otra nueva para que la seguridad que establezcas sea completa. No es un gran precio a pagar, al menos en nuestra opinión.

Así sabrás si alguien está usando tu cuenta de Netflix sin tu permiso

Cómo detectar intrusos en tu cuenta de Netflix

Una vez que estás dentro, debes pulsar en el icono de la parte superior derecha y seleccionar en el menú desplegable Cuenta, de esta forma accedes a todos los datos que se tiene de tu actividad al utilizar Netflix. Para no tener que andar revisando nada, lo que tienes que hacer es buscar en la parte izquierda un apartado denominado Configuración y, entonces, busca al lado un enlace que se llama Cerrar sesión en todos los dispositivos. Esto hace que se elimine de la base de datos los terminales que han tenido acceso y, por lo tanto, que no estén registrados y puedan volver a entrar sin permiso (evidentemente esto afecta a tu smartphone, pero al darte de alta de nuevo en tu cuenta con los datos modificados todo funcionará de forma correcta).

Con esto ya has expulsado a todos los que no deberían estar en tu cuenta, sencillo y efectivo. Ahora lo que tienes que hacer es cambiar la contraseña que utilizas para prevenir que de nuevo se produzcan accesos no deseados. Sal y entra de nuevo en tu cuenta de Netflix y busca la opción Cambiar contraseña en Suscripción y facturación (es de las primeras opciones que se ven en la pantalla). Introduce la nueva y habrás finalizado… Ya nadie podrá ver películas y series con tu suscripción si no le has dado permite de forma específica.