Así es la Honor Band 5, rival directo de Xiaomi Mi Smart band 4

El mercado de las pulseras inteligentes tiene un nuevo modelo que hará que los usuarios tengan más complicado el decidirse a la hora de comprar un modelo, ya que este es competencia directa de las Xiaomi Mi Smart Band 4. Hablamos de las Honor Band 5, una smartband de la que se ha conocido todo lo que ofrecerá e, incluso, su precio de venta al público.

Ya se habían conocido algunos detalles de este accesorio wearable en los últimos días, pero ahora se ha podido ver en la tienda Amazon, lo que ha dado oficialidad a la Honor Band 5. Una de las cosas que se han conocido de este nuevo producto es que la pantalla que integra será táctil (con un panel tipo AMOLED que es a color) y dispondrá de un único botón de control de las acciones, de una forma parecida a lo que ofrece el modelo de Xiaomi. Evidentemente, se podrá llegar un control bastante completo de la actividad física que se realiza, con opciones como los pasos que se han dado o las calorías quemadas a lo largo del día.

Otras de las posibilidades es que la Honor Band 5 llega con soporte completo para todo lo que tiene que ver con el uso en las piscinas, ya que la pulsera ofrece compatibilidad con el estándar IP68 y permite inmersiones de hasta 5 atmósferas. Aquí hay que destacar la inclusión del sensor IMU de seis ejes, que permite adquirir datos avanzados a este respecto, como por ejemplo distancia recorrida nadando o las rodas y distancias que se han ejecutado en el agua.

Así es el rival directo de la Xiaomi Mi Smart band 4

Más detalles de la nueva Honor Band 5

Uno de los interesantes es que la nueva smartband incluye un cierre de clip en la correa, que está acabado en silicona que asegura un cierre seguro y que no tendrá problemas al realizar actividad física alguna. Importante comentar también es que a este modelo no le falta un reconocimiento del ritmo cardíaco avanzado e, incluso, dispone de sensores que permiten conocer el nivel de oxígeno en la sangre. Dos características que se deben conocer son sus dimensiones y peso, son las siguientes: 4.3 x 1,7 x 1,1 centímetros y 22,7 gramos, respectivamente.

Evidentemente, a la Honor Band 5 no le falta una buena sincronización con el smartphone dando uso a conectividad Bluetooth. Por lo tanto, todas las notificaciones se gestionan de forma efectiva y, además, es posible incluso reconocer las llamadas. Por lo tanto, es un buen complemento en el día a día. Hay más buenas noticias: es posible revisar en la pantalla opciones como la previsión del tiempo, aplicaciones sociales e, incluso, gestionar los correos que llegan. La autonomía se espera que alcance hasta los 20 días de uso.

En lo que tiene que ver con el precio que tiene la Honor Band 5, este se sitúa en los 59,90 euros, un coste quizá más elevado de lo que se podría esperar, pero que no es excesivamente caro. La fecha de entrega de las primeras unidades es la siguiente: el 15 de agosto.