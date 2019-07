Saca partido a Chromecast en vacaciones: reproduce los vídeos de tu teléfono

Uno de los accesorios que no deben faltar en la maleta al irse de vacaciones es un reproductor multimedia que permite disfrutar de tus contenidos en cualquier lugar. Uno de los mejores por opciones y dimensiones es Chromecast, el accesorio de Google que tan buenas ventas tiene. Mostramos aplicaciones que son esenciales para disfrutar de vídeos y música vayas donde vayas.

Estos desarrollos por un lado ofrecen una amplia compatibilidad con los diferentes archivos multimedia, por lo que son de gran utilidad y permiten despreocuparse por esto. Por otro, de forma nativa permiten enviar contenidos a los Chromecast, por lo que ofrecen una sencillez altísima a la hora de elegir el archivo a utilizar y que se disfrute en la pantalla de la Smart TV -que tenga puerto HDMI, claro- donde está conectado el reproductor. En definitiva, que son trabajos que aúnan sencillez de uso y amplias posibilidades.

Otras virtudes de todas las aplicaciones que vamos a proponer es que todas ellas no tienen coste alguno al descargarlas en la tienda de Google, que es el lugar en el que se descargan (lo que evidentamente proporciona seguridad). Esto permite que probarlas no suponga hándicap alguno si no convence las funcionalidades que ofrecen. Además, y como suele ocurrir cuando se da unos a contenidos desde Play Store, una vez que se ha instalado en uno de los dispositivo con tu cuenta de la compañía de Mountain View el desarrollo en cuestión queda registrado como de tu propiedad por lo que localizarlo posteriormente -en caso de eliminarlo- es mucho más sencillo.

Aplicaciones con las que podemos enviar contenido.

Aplicaciones gratuitas para reproducir vídeos en Chromecast

Todos los trabajos que vamos a dejar ofrecen una excelente sencillez a la hora de abrir contenidos, ya que simplemente hay que elegir el deseado y, una vez que se pulsa el correspondiente icono para enlazar con los Chromecast (en el cintillo superior en un icono con forma de televisor), simplemente hay que esperar a que se cargue el contenido… lo que depende de forma directa de la potencia del smartphone o tablet. Por cierto, la compatibilidad de todos los desarrollos seleccionados es perfecta con el sistema formativo Android -y es posible darle uso incluso en terminales de gama de entrada ya que no son muy exigentes-.

Estos son los correspondientes enlaces desde los que se pueden descargar todas las aplicaciones para reproducir vídeos en los Chromecast desde los smartphones y disfrutar de este tipo de contenidos (y también la música) en las Smart TV actuales: