Twitter bloqueará los contenidos polémicos de los políticos

Twitter ha anunciado en su blog oficial la modificación de diversos parámetros para controlar las conversaciones e hilos en sus redes sociales. Una de las críticas de la red social del pájaro azul es que, algunos famosos, especialmente políticos, han tenido cierta protección al publicar tweets ofensivos y que incumplían las normas de convivencia de la red social, pero no se eliminaban como sí a cualquier otro usuario de a pie.

Una medida que puede ser polémica

La empresa va a modificar ligeramente sus parámetros y, aunque va a seguir protegiendo los tweets de personalidades famosas, como Donald Trump, ya que afirman en el comunicado que no los van a eliminar para preservar el interés público a pesar de que incumplan las normas, pero sí se bloquearán en cierta medida. La red social informará que el tuit no será promovido y que perderá visibilidad o que incluso no aparecerá ni en búsquedas ni en recomendaciones. Se podrá encontrar entrando en el perfil del famoso en cuestión, pero no darán faclidades para ello.

Redes sociales como Twitter toman, en ocasiones, medidas polémicas. REUTERS FILE PHOTO REUTERS

Esto hará que los políticos podrán seguir expresando sus opiniones, llevadas al extremo en muchos casos, y sin que se eliminen a pesar de alejarse de lo permitido por Twitter, pero se mantendrán al ser documentos informativos de interés público. Esto no debería frenar a políticos como Donald Trump, uno de los principales responsables de que Twitter haya tenido que modificar sus parámetros ligeramente.

Con esta medida, tal y como afirman en Twitter, así pretenden encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión, la responsabilidad y la reducción del daño de algunos tuits.

Si tenéis más de 100.000 seguidores y una cuenta verificada, también podréis aprovechar este pequeño vacío legal de libertad de expresión que permite Twitter a pesar de que esté en contra de las normas de convivencia. El contenido polémico no se borrará, pero se mantendrá en aviso al resto de usuarios de su existencia.