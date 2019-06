Así puedes evitar compras inesperadas de tus hijos con el móvil

Seguro que en alguna ocasión habéis escuchado aquello de que "me ha llegado una factura de 100 euros que mi hijo se ha gastado en cosas para Fortnite". Esas cosas son skins, accesorios y ropas de las que podemos adquirir en la tienda virtual del juego para iPhone o Android, y que si no vigilamos, pueden convertirse en un problema.

Apple y Google, conscientes de este problema (y otros muchos derivados del uso doméstico de compras online), pusieron solución hace ya un tiempo creando la posibilidad de organizar una familia alrededor de una ID. Es decir, configurar a unos padres y tutores junto con los hijos para bloquear cualquier compra que quieran realizar a través de sus smartphones o tablets.

Crea una familia y descansa

Antes de nada, decir que esto que os vamos a contar es ideal en aquellos casos en los que todos los miembros de la familia tienen su propio teléfono y, en la medida de lo posible, tablet. ¿Por qué? Pues porque lo que vamos a hacer es crearles una cuenta, bien de Apple bien de Google, para incorporarlos a ese núcleo virtual.

Apple

En el caso de Apple su puesta en marcha es sencilla, al igual que con Google para los móviles con Android. Una vez hecho debemos configurar las cuentas de los menores para que siempre que quieran bajarse una aplicación, un juego, una película o un libro tenga que llegarnos un aviso a los padres o tutores.

De esta manera, cuando nos llegue la notificación, podremos rechazarla o aceptarla, conociendo en todo momento qué es lo que se descarga nuestro hijo y qué coste tiene. Como los avisos llegan en todos los casos (imagen inferior), aunque la app sea gratis, estaremos informados de la actividad que llevan a cabo. Con este seguro que nos ponemos, evitamos que nos lleguen cargos inesperados.

Apple

Recordad que esta organización en familia de Apple y Google permite, no solo protegernos de un gasto descontrolado por parte de nuestros hijos, sino compartir todo lo que compremos en cada una de las cuentas: películas, juegos, aplicaciones, música, espacio en la nube, etc. estarán al alcance de todos los miembros sin necesidad de volver a pagar otra vez.

Importante es que recordéis que, si vuestro hijo se cuela en vuestro móvil y hace esa compra que no le dejáis a través de su cuenta, no podréis evitarlo porque no recibiréis alerta alguna al ser el padre/tutor/organizador del núcleo familiar el que hace la transacción.