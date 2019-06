Google desvela oficialmente el diseño del Pixel 4 ¡y parece un iPhone 11!

Los de Mountain View han sorprendido a propios y extraños con un movimiento que para nada ha sido común en ellos en estos últimos años. Algo que quizás haya sido debido a la prematura filtración de sus imágenes, que precisamente han sido ahora las que ha confirmado Google. Cuando todavía faltan cuatro meses para su presentación, Google nos ha desvelado uno de los aspectos más llamativos del nuevo teléfono, su parte trasera. Una parte trasera que nos recuerda a un móvil que está generando mucha controversia, el iPhone 11.

Diseño oficial del Google Pixel 4