Comprueba si tu conexión es suficiente para jugar a Stadia

Google Stadia ya no solo es oficial, sino que sabemos todos los detalles sobre su precio y distribución a partir del mes de noviembre. Ahora bien, la pregunta que se hacen muchos potenciales jugadores es si será posible mantener una calidad y resolución de juego digna cuando estamos jugando en un servidor a muchos kilómetros de casa. Google ha dado unas velocidades orientativas, pero evidentemente cada casa va a ser un mundo a la hora de poder disfrutar de esta nueva plataforma de videojuegos. Os contamos cómo comprobar fácilmente si contáis con la velocidad de conexión suficiente para jugar a Google Stadia.



¿Podrás jugar o no con Stadia en tu casa?

comprueba la velocidad de tu conexión



De la velocidad de conexión que seamos capaces de disfrutar dependerá directamente la calidad a la que jugaremos a Stadia de Google. La resolución mínima a la que podemos jugar con Stadia es de 720 píxeles, mientras que la máxima es 4K. Por tanto, para este último caso necesitamos una conexión a Internet potente, que según Google debería ser de al menos unos 35Mbps, mientras que lo mínimo para poder disfrutar de los juegos al menos a 720p es de 10 Mbps, por lo que en teoría no es demasiado exigente. Ahora bien, es algo con lo que somos bastante escépticos, que sea necesaria tan poco ancho de banda para la cantidad ingente de datos que se generan al jugar en 4K.



Independientemente de ello debes comprobar si es posible jugar en las mejores condiciones en tu casa. Para ello lo mejor es hacer un test de velocidad, tanto desde la web de test de velocidad, como desde sus respectivas apps, para iOS y Android. Del resultado dependerá si somos capaces de jugar con garantías a los juegos de Stadia, que curiosamente, independientemente de la calidad gráfica de los títulos, todos tendrán la misma carga de trabajo sobre nuestra red, ya que el procesamiento de los gráficos se realiza desde los servidores de Google, y no localmente, por lo que no dependemos de tener una consola o PC con determinado hardware que garantice un buen rendimiento. En Stadia, siempre jugaremos con la máxima calidad. Es lo mejor de este servicio.



Así que comprueba la velocidad de conexión de tu red doméstica, será un buen punto de partida para decidir si te haces o no con el pack de los fundadores, que nos ofrece todo lo necesario para empezar a jugar a tope este mes de noviembre.