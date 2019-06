PSN lanza la primera póliza de salud que permite definir las coberturas

Previsión Sanitaria Nacional (PSN) ha lanzado Salup, su nuevo seguro de asistencia sanitaria. El nuevo seguro permite la máxima personalización de las coberturas de tal modo que cada individuo puede configurar un seguro prácticamente único y adaptado al 100% a sus necesidades y limitaciones.

El producto presenta una estructura modular con la que los clientes podrán diseñar su solución aseguradora a medida dentro de un esquema de garantías elegibles que posibilita más de 7.000 combinaciones.

Salup también permite ajustar al nivel de copago que se desee asumir para reducir la prima del seguro, así como acceder a coberturas no aseguradas en condiciones ventajosas. "Nuestro seguro no es barato porque una atención sanitaria de calidad no puede serlo. No buscamos seguros low cost. Ofrecemos un producto de máxima calidad y eso tiene un coste, pero la personalización que ofrece ayuda a que cada persona pueda adaptarlo a sus necesidades de atención y a sus posibilidades económicas", ha afirmado Miguel Carrero, presidente de PSN, durante la presentación del nuevo seguro.

"Con Salup hemos querido volver la mirada hacia la atención integra, continua, con calidad y calidez dirigida al individuo, la familia y la comunidad, y que se contemple al individuo como persona que siente y padece dentro del contexto de su familia y de su entorno sociocultural como un ser humano y social", ha explicado Carrero.

Salup propone un modelo flexible basado en un Programa Personal de Salud que será elaborado conjuntamente, con el apoyo de un profesional sanitario. “El modelo de prevención individual activa diseñado por Salup utiliza estudios epidemiológicos, de medicina preventiva y técnicas actuariales con las que se mide y predice el impacto de los riesgos para la salud de manera individual. El objetivo es que cada persona se implique activamente en disminuir sus riesgos de enfermedad y, sobre todo, su impacto a largo plazo” ha subrayado Fidel Campoy, director general de Salup.