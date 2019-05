Cómo utilizar un dispositivo Android en modo invitado

Si tenéis un cualquier teléfono en general, es probable que, en más de una ocasión, le hayáis tenido que dejar el dispositivo a alguien en algún momento puntual, o a los hijos para que trasteen con ellos y que se entretengan viendo vídeos o disfrutando de videojuegos. Puede que, para que nadie vea cosas que no corresponden, y ahí es el momento de sacar partido al modo invitados de los teléfonos Android.

Activar el modo invitado en Android

MARKO DJURICA REUTERS

Como ocurre en PC, podemos crear diferentes perfiles en nuestro teléfono para que cada uno tenga sus propios usos y para que lo puedan utilizar diferentes personas sin peligro de que se borren los datos o cada uno con sus propios perfiles en redes sociales. Como tener dos teléfonos diferentes en un solo terminal.

Para ello, es tan sencillo como entrar en Ajustes > Usuarios para seleccionar o cambiar el perfil con el que queremos utilizar nuestro dispositivo Android. La ruta puede variar en función de cada terminal, pero en general, el patrón es el mismo o muy parecido.

Si no queremos tener varios perfiles, los teléfonos Android tienen la opción de fijar la pantalla en los ajustes de seguridad. Si pulsamos en la chincheta que aparece en la vista de la aplicación, no recibiremos ninguna notificación ni podrá saltar otra app diferente mientras se haya fijado. De esta forma, evitaremos que nadie vea cosas que no queremos.