Google va a desvelar las noticias que esperamos sobre Stadia muy pronto

Hace unos meses Google presentó Stadia, su primer servicio de videojuegos en streaming. Una especie de Netflix de los juegos, con el que podremos acceder a miles de juegos con una sola suscripción. Y eso no será todo, ya que podremos jugar a todos esos juegos sin tener una consola física, simplemente conectándonos a un servidor, que será el que nos envíe el desarrollo del juego a miles de kilómetros. Un ordenador a esa distancia gestionará todo el potencial del ordenador, y será el servicio Stadia el que nos ofrecerá la señal en el televisor o el móvil como si tuviéramos la consola delante de nosotros. Ahora Google ha anunciado cuando anunciará las incógnitas que quedan por conocer de Stadia, aunque suene muy redundante.

Precio y juegos ¿Cuándo lo conoceremos?

Después de conocer cómo será Stadia, la manera en que lo utilizaremos e incluso su mando de juego, ahora Google Stadia a través de su cuenta de Twitter ha echado un poco más de leña al fuego aumentando la expectación alrededor de este nuevo servicio. Precisamente es la información sobre el precio de la suscripción a este servicio uno de sus secretos mejor guardados, además de cuál será el catálogo de juegos que vamos a poder disfrutar en esta consola virtual.



En esta cuenta de Twitter Stadia ha revelado que el precio de la suscripción, y el catálogo de juegos se conocerán durante este verano, además de esa información, también hacen referencia a todo lo concerniente al propio lanzamiento de la plataforma. Por lo tanto, será en apenas dos o tres meses cuando conoceremos todos esos detalles de uno de los sistemas de juego más esperados. Sobre todo porque será muy fácil acceder a él, incluso aunque tu televisor no sea inteligente o tu móvil no sea un tiro precisamente.



Los jugadores españoles también estamos mirando de reojo a esta interesante plataforma, ya que en el lanzamiento anunciaron que también lo podremos disfrutar en Europa, así que aquí estamos esperando ávidos de esa información que nos ha prometido Google para dentro de muy poco. Cruzaremos los dedos para que en este tiempo no se tuerza nada.