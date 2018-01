Esta app recopila los mensajes borrados por otros en WhatsApp y nos permite leerlos

Hace unas semanas la app de mensajería introducía una importante novedad en su funcionamiento, como es la de la posibilidad de borrar un mensaje ya enviado a otro usuarios, eso sí, dentro de los siete minutos siguientes al envío de este. Incluso os contamos cómo se podían leer los mensajes borrados por otros usuarios mientras conversaban con nosotros. Pues bien, ahora hemos conocido una app que simplifica mucho esta operación, y que además nos notifica cuándo alguien ha borrado un mensaje de WhatsApp en una conversación con nosotros, y por supuesto, conocer su contenido.

Apps para ver los mensajes robados

Desde la llegada de esta función a la app, hemos visto como varias aplicaciones han aparecido en la Play Store de Google prometiendo la capacidad de ver los mensajes borrados por otros en la aplicación. Es el caso de una app llamada WA Delete for Everyone, que precisamente hace eso, permite ver los mensajes borrados por otros usuarios de la aplicación de mensajería. Eso sí, no hay que caer en el error que muchos cometen, y que esperan poder leer los mensajes incluso que se borraron antes de instalar la aplicación, algo que como podéis imaginar no es posible.

Estas apps nos pueden mostrar notificaciones de mensajes borrados

Además esta app nos permite darle un tamaño determinado al historial de mensajes borrados guardados, e incluso poder verlos todos a la vez en la misma pantalla, por lo que una vez que la instalemos, todos los mensajes que nos borren en una conversación serán mostrados en esta app.

Cómo recibir notificaciones de mensajes borrados

Para poder recibir una notificación de un mensaje que ha sido borrado, podemos instalar otra aplicación, que básicamente funciona igual que la que acabamos de ver. En este caso se trata de la app WhatsRemoved, que no sólo nos muestra los mensajes borrados por otros en WhatsApp, sino que además notifica cuando uno de estos mensajes se ha borrado, y nos muestra de inmediato el contenido del mensaje borrado. De tal manera que no se nos pasará ningún mensaje borrado por otro previamente. Una vez más, no podremos ver mensajes borrados previamente a la instalación de la aplicación.