Asi de fácil puedes crear imágenes por IA usando Google Bard

Ayer nos hicimos eco de la última actualización de Bard, la inteligencia artificial de Google. De esta manera, el gigante con sede en Mountain View ha integrado Gemini Pro para ser capaz de plantar car a ChatGPT y su versión más completa GPT4.

El problema es que algunas de las funciones están restringidas a Estados Unidos. Evidentemente, más tarde que pronto podremos utilizar Bard para generar imágenes por IA desde cualquier país, pero de momento hay que tener paciencia.

O no. Principalmente porque vamos a enseñarte cómo saltarte la restricción geográfica y empezar a generar imágenes por IA utilizando Google Bard. Un truco que te va a servir tanto para un ordenador, teléfono móvil o tablet.

Cómo usar Google Bard para generar imágenes por IA

Como te hemos indicado, de momento no se puede utilizar Google Bard para generar imágenes por IA si no vives en Estados Unidos. Pero esto lo podemos solucionar fácilmente utilizando una VPN. En este caso, te recomendamos que pruebes Tunnelbear, ya que tiene una versión gratis con 2 GB gratis al mes. Si tienes una VPN ya contratada, mientras puedas conectarte a Estados Unidos, no tendrás problema.

Ahora, abre Tunnelbear en tu teléfono u ordenador y dale al botón de una tubería de Estados Unidos. De esta manera, la VPN se conectará a Estados Unidos. Tarda pocos segundos, pero espera a que aparezca "Connected", como puedes ver en la imagen que hay encima de estas líneas.

Si has seguido los pasos de forma correcta, ya estarás conectado a una VPN en Estados Unidos, por lo que vas a poder acceder a la herramienta para generar imágenes por IA utilizando Google Bard.

Para ello, abre Google Bard a través de este enlace y pídele la imagen que te apetezca. Ten en cuenta que esta instrucción ha de estar en inglés. Si le preguntas cualquier cosa, podrás utilizar el español aunque estés conectado desde Estados Unidos, pero para generar imágenes por IA utilizando Bard, has de utilizar la lengua de Shakespeare. ¿No dominas el inglés? Con el traductor de Google u otros servicios como Deepl tendrás más que suficient.e

En mi caso le he pedido lo siguiente "Quiero que generes una imagen con inteligencia artificial en la que se vea a un redactor escribiendo en una maquina de escribir sobre una mesa de madera, con una pequeña lámpara encima y todo el resto de la habitación a oscuras." Y, tras pocos segundos pensando, esta ha sido su respuesta.

Como podrás imaginar, puedo ir cambiando la orden en función de lo que quiera. Así que ahora ya sabes cómo generar imágenes por IA utilizando Google Bard aunque no esté disponible en tu país.