Estrenos que llegan a Apple TV+ en febrero de 2023: todas las series y películas

Ya se conocen las creaciones que tiene programadas Apple TV+ para que sus abonados se lo pasen lo mejor posible en el mes de febrero de 2023. Como siempre, la apuesta es claramente por ofrecer la mayor calidad posible y, si esto va en perjuicio de la cantidad, pues no importa. Te mostramos lo que debes disfrutar entre los que ofrece la firma de Cupertino.

Hay una serie que, en principio, destaca por encima del resto. Hablamos de Por un mañana mejor, una creación que cuenta con 10 capítulos y que se estrena el 17 de febrero. Curiosa creación en la que se puede ver la vida de un grupo de comerciales que venden casas en la Luna a modo de multipropiedad. Con Billy Cudrup que está sensacional, la mezcla de thriller y comedia está muy bien conseguida. Es una de esas opciones que pueden convertirse en una creación de culto. No te la pierdas.

Otra de las buenas opciones que no debes dejar pasar es Liaison. Esta serie llega el 24 de febrero a Apple TV+, y tiene como epicentro de todo lo que ocurre los actos cometidos en el pasado. Estos, aunque se intente por todos los medios dejarlos atrás, acaban por influir en el presente y futuro… y más en una situación donde existen muchas intrigas y hasta el espionaje. Excelente Eva Green, como siempre, y nada mal Vicent Cassel. Una muy buena manera de divertirse con una trama que no da respiro.

Otras series que llegan a la plataforma:

Un lugar en el cielo: estreno el 3 de febrero

Las películas que llegan a Apple TV+ en febrero de 2023

Una novedad es lo que vas a poder disfrutar en el segundo mes del año, y se titula Embaucadores. El 17 de febrero la podrás ver, y narra cómo funciona el mundo oculto que vive en la ciudad de New York. No necesariamente en los bajos, ya que incluso en la Quinta Avenida suceden cosas y, además, hay gente que no es lo que parece, y justo de eso va esta creación. Lo mejor que tiene el film es un guión bastante redondo que lleva al espectador exactamente al lugar donde el director desea y, eso, es todo un logro.

También hay un nuevo documental

Aparte el 24 de febrero llega Eugene Levy, el antiviajero, una creación a modo de documental que tiene ocho entregas y donde se podrán ver todo tipo de lugares destacando la historia de cada lugar y accediendo a rincones muchas veces desconocidas que harán que te entren una ganas locas de viajar.