YouTube eliminará la barra roja de progreso en Android, y es una gran idea

Una de las aplicaciones que más se utilizan en los sistemas operativos con Android es la de YouTube. La plataforma de vídeo en streaming se ha convertido en esencial para la mayoría de las personas, por el entretenimiento que ofrece y, a la vez, por dar acceso a opciones que son llamativas incluso para aprender. Pues bien, se está probando un cambio que puede ser de lo más útil.

La modificación tiene que ver con algo que está a la vista en la pantalla de los smartphones y tablets cuando se ve la información del vídeo en cuestión (tanto el título como el nombre del canal, por poner un ejemplo). Hablamos de la barra de progresos que sirve para tener claro lo que queda de la creación y, si así se necesita, desplazar a gran velocidad entre los diferentes puntos puntuales que existen. Y, lo cierto, es que la idea parece bastante buena sobre el papel.

Qué cambio tiene en mente YouTube

Pues acabar con el color que tiene la barra de progreso. Este es de un rojo intenso que, en muchas veces, entorpece la visualización por detrás, y parece que este es el motivo que tiene la plataforma para probar la modificación de la que hablamos. ¿Y qué se hará entonces? Pues cambiarla a un gris que permita ver el elemento sin problema, pero que no ‘manche’ tanto. Lo cierto es que puede ser una modificación menor, pero de gran utilidad.

Unsplash

Eso sí, la idea inicial es que este nuevo color aparezca exclusivamente cuando el Modo oscuro de YouTube está activado. Esto encaja con la tonalidad a utilizar en la barra de desplazamiento, al menos más que el rojo. Pero está por ver si al final se acaba imponiendo el nuevo color frente al utilizado actualmente. Por el momento, este se mantiene si se utiliza una interfaz clara. El caso es que el gris se ajusta mucho mejor a entornos donde existe poca luz, todo hay que decirlo.

Por ahora, en fase de prueba

No parece que el resto de la interfaz de YouTube vaya a sufrir cambio alguno en su diseño y colores, por lo que hablamos de una modificación puntual que, por el momento, se está probando para Android (pero si todo encaja y gustan se exportará a iOS con total seguridad). De todas formas, no sería de extrañar que Google, más pronto que tarde, decidiera ajustar otros elementos al uso del Modo oscuro de YouTube -como por ejemplo ya hizo con el fondo translúcido que existe para el reproductor de vídeo-. Lo cierto es que esto debería ser ya una realidad, debido a que el rojo no encaja nada bien con esta opción que ofrece la aplicación.