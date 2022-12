OnePlus lanza sus primeros monitores para ordenador, y son muy interesantes

Atrás quedaron los tiempos en los que OnePlus únicamente lanzaba al mercado smartphones y auriculares. La firma asiática ha ido evolucionando y, una de las formas de hacerlo, ha sido ir aumentando su porfolio de productos. Una vez que los smartwatch ya son una realidad, la compañía acaba de anunciar sus primeros monitores. Te contamos lo que ofrecen.

El mercado elegido para ello es India, un país en el que la presencia de la marca es muy potente y, por lo tanto, pueden medir adecuadamente el impacto que tiene los dos modelos que se han elegido para estrenarse en el segmento de los monitores. Y, lo cierto, es que OnePlus como siempre ofrece dispositivos que no dejan indiferentes -tanto por su diseño como por las prestaciones que ofrecen-. Un detalle importante: por el momento no se conoce el precio de estos productos, ya que la firma no lo ha indicado ni para el E24 ni para el X27.

El modelo básico es el OnePlus E24

Este es un dispositivo que cuenta con un panel IPS de 24 pulgadas, que suele ser más que suficiente para el uso personal como profesional. Es importante destacar que este modelo cuenta con una resolución Full HD, que se combina a la perfección con un refresco de 75Hz y, además, el tiempo de respuesta es de cinco milisegundos. Es decir, que es todo un todoterreno.

En lo que tiene que ver con la conectividad, hay que indicar que se ofrecen opciones de todo tipo, ya que no le falta USB tipo C; HDMI; y, sorprendentemente, VGA para dar servicio a los ordenadores más antiguos. Sin tener problemas para ser colgado en la pared, las dimensiones que tiene este producto son de 54 x 16 x 43,7 centímetros. Un buen detalle es que las posibilidades de ajuste de la pantalla en vertical e inclinación son muy buenas.

OnePlus

Finalmente, es importante comentar que entre las opciones que ofrece el OnePlus E124 está que dispone de diferentes Modos de uso y un estabilizador de negros. Su ángulo de visión es bastante correcto, 178 grados, y el brillo máximo que es capaz de emitir llega a los 250 nits.

Pensando en los jugones llega el X27

En este caso, el monito parece claramente orientado a los más jóvenes porque sus características, le hacen ser ideal para disfrutar con él de juegos. El panel en este caso es de 27 pulgadas IPS y la resolución llega a QHD (2.560 x 1.440 píxeles). Con una frecuencia superior al anterior de 165Hz, su tiempo de respuesta no deja duda de su uso ideal: un milisegundo., Blanco y en botella.

Tiene otras virtudes como un brillo de 350 nits y ofrece una definición del color de 1,07 billones de colores o ser compatible con HDR. La conectividad es superior a la del modelo anterior, ya que incluye la indicada más un DisplayPort; dos conexiones USB; y, en este caso, nada de USB tipo C. Curioso, pero así son las cosas.

OnePlus

Dispone de compatibilidad con tecnologías como AMD FreeSync Premium, para evitar parpadeos, y las dimensiones que ofrece este modelo, que resulta muy atractivo, son las siguientes: 61,6 x 23 x 52,4 centímetros. Un modelo realmente interesante, no hay duda.