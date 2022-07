Google Chrome permitirá añadir notas en las páginas web, ¿será útil?

Debido a que existen páginas web de todo tipo, seguro que en alguna ocasión has tenido la necesidad de tomar una nota o destacar un apartado de una web. Pero, para conseguirlo, el navegador que utilizas no te ha servido de nada, y has tenido que recurrir al uso de una aplicación de terceros (generalmente alguna de bloc de notas). Pues bien, esto va a cambiar en breve en el navegador Chrome de Google. Te contamos el motivo.

Gracias a un usuario de Reddit que utiliza la versión de prueba Chrome Canary, se ha visto que Google ya ha comenzado a dar los pasos necesarios para implementar la opción de poder tomar notas en las páginas web que se vistan. Esto es algo que se comentó que ocurriría en el navegador en el mes de marzo, donde en Chromium Gerrit se conformó que la herramienta estaría disponible para todos los usuarios antes de que finalizara 2022. Y, por lo que parece, los tiempos se van cumpliendo.

Cómo se tomarán las notas en Google Chrome

Pues la sencillez es bastante grande, tal y como se ha indicado. Una vez que se selecciona un texto de forma habitual, al pulsar con el botón derecho del ratón aparece un menú desplegable con una nueva opción llamada Añadir nota. Al elegirla, la nueva función se ejecuta y aparece una caja de herramientas en la parte derecha de la pantalla. En ella, se puede ver el texto resaltado y existe la posibilidad de añadir el propio para identificar lo que te llama la atención.

Reddit

Además, en este lugar se podrán revisar todas las notas que se han guardado anteriormente en la web en cuestión (está por ver cómo funciona el almacenamiento de esta información y si la privacidad es la adecuada). Es decir, que su funcionamiento es similar al que ya se ofrece en herramientas de Google, como por ejemplo Documentos o las Hojas de cálculo. Por lo tanto, lo que se ha hecho es implementar esta función en Chrome. Y, esta, es una excelente idea porque el funcionamiento de las notas en estas opciones es excelente.

Llegada de esta nueva función

Por el momento no se tiene una fecha fija, y no hay que olvidar que la nueva función de Chrome está disponible únicamente en la versión menos estable del navegador para ser probada. Si todo va bien, y esto es lo que parece debido a que al probarla todo ha ido perfectamente -en estabilidad e integración-, lo normal es que en apenas un mes o dos todos puedan disfrutar de este añadido en el navegador de Google. Eso sí, habrá que ver si esto no hace que el consumo de recursos sea muy elevado, lo que podría ser un hándicap para muchos usuarios.