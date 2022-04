¿No te funciona Netflix en Android? Así puedes solucionarlo

Seguro que en alguna ocasión te has encontrado con la desagradable sorpresa de intentar ver una película o serie de Netflix en tu terminal Android y, sin saber el motivo, no lo has conseguido. Te vamos a mostrar opciones que puedes hacer para que esto no sea un problema y consigas disfrutar de todo el contenido que permite tu cuenta.

Lo cierto es que los motivos por lo que no funciona todo como debe en tu smartphone o tablet con el sistema operativo de Google pueden ser muy diversos, pero con algunos consejos puedes detectarlos y tomar las medidas correspondientes. Y, esto, dejando siempre a un lado el reinicio del dispositivo que siempre es el primer recurso (y que, aunque se pueda parecer lo contrario, en más de una ocasión funciona).

Revisa que la aplicación de Netflix funciona como debe

Esto es lo primero que debes hacer, lo que se debe a que en la mayoría de las ocasiones el fallo es ocasionado por un mal funcionamiento de la app de la plataforma. Por lo tanto, debes seguir estos pasos para asegurarte que esto no es así y, de serlo, que se soluciona el problema:

Revisa si existe alguna actualización de la aplicación y, en caso de ser así, no dudes en instalarla, ya que puede solucionar lo que te está ocurriendo.

Si esto no funciona, desinstala la app y, luego, descarga de nuevo el desarrollo de la tienda oficial de Google para ver si todo se soluciona.

Si todo esto no funciona, puedes eliminar los datos que se guardan en Android para ejecutar la app de Netflix. Accede a los Ajustes y, allí, en el apartado Aplicaciones busca la propia de la plataforma de vídeo en streaming. Ábrela y, entonces, ve al apartado memoria y borra la almacenada como la caché. Luego ejecútala de nuevo, tardará un poco en abrirse. Posiblemente, ahora todo vaya como la seda.

Pixabay

Otras cosas que pueden pasar

Existen otras opciones que pueden ocurrir por las que no es posible dar uso de forma habitual a Netflix. Un ejemplo es que el propio servicio no está funcionando correctamente. Para comprobar si este es el motivo, accede a este enlace donde la propia plataforma indica si algo está mal y, de ser así, a que regiones les está afectando.

Si el problema es que al intentar una serie o película parece un código de error, debes saber que Netflix tiene una página de soporte en la que hay un cuadro de búsqueda en el que debes escribir lo que te aparece en la pantalla y, de esta manera, se tiene como respuesta una explicación de lo que te está pasando. A continuación, puedes tomar cartas en el asunto. El caso es que siempre puedes aprovechar tu cuenta, que para eso la estás pagando.